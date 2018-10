Balotelli alle prese con Call of Duty: Black Ops 4

È passato poco più di un mese da quando Mario Balotelli ha sfidato Lorenzo Insigne a Call of Duty: WWII durante il ritiro degli azzurri (ve ne abbiamo parlato qui), un "allenamento" che gli sarà certamente servito per dare il meglio di sé con Black Ops 4.



A pochi giorni dal lancio, il nuovo capitolo della saga di Call of Duty è già nelle mani di Super Mario, che nella serata di ieri, in attesa della prossima partita col Nizza, ha lanciato la sfida ai suoi amici postando delle foto su Instagram.



La sua modalità preferita, a quanto pare, è Dominio: ovvero quella che vede due team contendersi tre avamposti. Chissà quanti punti avrà segnato per la sua squadra...