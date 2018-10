Rovazzi a Tgcom24: "Pazzo per i videogiochi, adoro sparare online"

Mastergame: Giochi bene a Call of Duty, sembri esperto. Ci giochi da sempre? Rovazzi: Sì, praticamente da sempre! Mastergame: Hai delle ambientazioni che ti piacciono più di altre? Sei più da ambientazione storica o futuristica? Rovazzi: Guarda, quello che adoro è il fatto che ogni anno esca qualcosa di nuovo. Quindi non ne ho di preferite, apprezzo proprio che siano diverse, perché giocandoci tanto per forza di cose finisco con lo stancarmi. Lo scorso anno è uscito WWII, ci ho giocato tantissimo, ovviamente adesso per un po' non voglio più saperne di guerre mondiali e sono contento sia uscito Black Ops 4. Mastergame: Lo hai provato in anteprima, ti sta piacendo? Rovazzi: Molto! Black Ops è una serie che adoro. Quest'anno poi hanno deciso di restare coi piedi per terra, letteralmente. Niente ambientazione futuristica con super salti e cose così. Ecco forse quel tipo di esagerazione mi piace meno, questa virata più realistica invece la apprezzo. Mastergame: E poi c'è la modalità battle royale, vero fenomeno degli ultimi anni. Rovazzi: Mi piace da matti! L'ho già scoppiata tantissimo durante la beta, non so nemmeno quante ore ci ho giocato lì e ne ho voglia ancora adesso. Mastergame: Ci sembra di capire che ti piace giocare contro altri giocatori! Nel caso di Call of Duty è banale chiederti se giochi online: hai un gruppo di amici con cui ti lanci nelle partite? Rovazzi: Certo, solitamente mi imbuco nel gruppo di Melagoodo. Siamo amici da anni, sono bravissimi a giocare e beh... sono una sicurezza per vincere! [ride]

Mastergame: Giochi solo in gruppo o ti capita di buttarti in partite da solo, anche con estranei?



Rovazzi: Sì sì, succede. Quando mi connetto a orari improponibili e non c'è nessuno online che conosco allora vado in solo, tranquillamente.



Mastergame: E ti capita di essere riconosciuto? Magari qualche fan, anche solo dalla voce, potrebbe riconoscerti.



Rovazzi: Sì è successo. Va detto che molti che mi seguono conoscono il mio nickname usuale... diciamo che lo hanno scoperto. Per questo ho dovuto bloccare le richieste di amicizia, sarebbero state troppe da gestire. È anche capitato di connettermi e giocare ma dall'altra parte pur conoscendo il mio nickname non credevano fossi davvero io.



Mastergame: Comunque giochi un po' a tutto, anche titoli single-player, no?



Rovazzi: Sì, ovviamente. Tipo gli Uncharted o The Last of Us. Ma anche Assassin's Creed. Vedi, il fatto è che con me i giochi hanno una curvatura di attenzione che scende molto velocemente. Anche se mi piacciono tantissimo tendo a giocarli di botto. Appena escono li consumo, letteralmente. In questo caso i Call of Duty durano di più per via del multiplayer, anche mesi. Prendi The Last of Us, che ho adorato. Di quello ho giocato credo cinque volte la storia principale, poi ero saturo. Una volta che lo giochi anche alla modalità più difficile ti ha dato tutto.



Mastergame: Quindi come la vedi la scelta di Activision di togliere la modalità single-player con quest'ultimo capitolo, e il dedicarsi solo al competitivo online?



Rovazzi: La trovo azzeccata. Il multiplayer è davvero l'anima di Call of Duty, la parte più giocata da tutta la community. Io per completezza ho sempre giocato le campagne, alcune le ho apprezzate, altre meno, ma alla fine mi importava solo del multigiocatore. Quindi era una scelta ovvia, quella che hanno fatto.



Mastergame: Diciamo che la battle royale ha sostituito la campagna in singolo.



Rovazzi: Esatto, non hanno tolto il singolo e lasciato solo il multiplayer, ma hanno messo cose nuove. C'è la battle royale, appunto, c'è il multiplayer classico con deathmatch a squadre e tutte le classi modalità... ci sono pure gli zombi, fra l'altro, anche all'interno della battle royale! Ci sono così tante figate che sono sicuro la campagna in singolo non l'avrei praticamente toccata! [ride]