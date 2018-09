Balotelli e Insigne si sfidano alla PlayStation durante il ritiro

Il grande rapporto d'amicizia tra Mario Balotelli e Lorenzo Insigne è ormai cosa nota, come la loro passione per i videogiochi.



Un'ulteriore conferma di entrambe le cose arriva dalle scherzose "storie" pubblicate dai due sul profilo Instagram ufficiale di Super Mario Balotelli: i due attaccanti della Nazionale, armati di PlayStation 4 Slim, Dualshock 4 colorati e cuffie, si sono sfidati a Call of Duty: WWII e FIFA 18.



Un buon modo per ingannare l'attesa in vista partite con la maglia dell'Italia e la pubblicazione di Call of Duty: Black Ops 4 e FIFA 19, non vi pare?