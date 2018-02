Assassin's Creed III si affaccia su PS4 e Xbox One

Il terzo capitolo della saga di Ubisoft potrebbe quindi sbarcare molto presto sulle console marchiate Sony e Microsoft, se l'inserimento dell'edizione Xbox One nei listini del PEGI suggerisce il vero, come spesso accade da qualche anno a questa parte.



La notizia arriva dopo i dettagli sul futuro della saga forniti dalla software house francese ai suoi investitori (ve ne abbiamo parlato nel dettaglio qui). Non è detto che quest'anno la serie sia pronta a tornare nei negozi con un capitolo inedito, e quindi appare sensato il recupero di un gioco di successo come Assassin's Creed III, pubblicato nell'ottobre 2012 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360.



Dopo Assassin's Creed Rogue Remastered, in arrivo in Italia martedì 20 marzo, toccherà all'episodio che ha dato il via alla sotto-serie americana? Lo scopriremo presto.