I piani di Ubisoft per Assassin's Creed e Switch

Daniel Ahmad, analista di Niko Partners, ci informa di alcune risposte di Ubisoft ai propri investitori durante la recente riunione per i risultati finanziari. Da queste affermazioni emergono alcune informazioni sui piani dell'azienda francese, soprattutto per quanto riguarda la saga Assassin's Creed, il suo ultimo capitolo, Origins, e il supporto che sarà garantito a Nintendo Switch.



Ahmad ha riportatato innanzitutto le dichiarazioni sul buon andamento delle vendite di Assassin's Creed Origins, che potrebbero tranquillamente superare quelle di Syndacate in tempi brevi.



Alla domanda degli investitori su un possibile nuovo capitolo della serie in uscita nel 2018, però, il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, avrebbe risposto così:



"Siamo concentrati sullo sviluppo dei contenuti post-lancio di Origins. È tutto quello che possiamo dire al momento".



Questo non vuol dire necessariamente che non vedremo un nuovo Assassin's Creed quest'anno, ma che probabilmente l'azienda non è ancora pronta a svelare il futuro della saga. D'altronde è stato anche specificato che dall'1 aprile 2018 al 31 marzo 2019 saranno pubblicati 4 titoli di spicco (ve ne abbiamo parlato qui).



I vertici della società hanno poi parlato del supporto che sarà assicurato a Nintendo Switch:



"Faremo altre cose in futuro per la console Nintendo, ma non possiamo parlarne nello specifico al momento".



Il publisher non si è sbottonato più di tanto, ma non ha assolutamente escluso l'arrivo di altre esclusive e collaborazioni, come quella che ha portato alla nascita di Mario + Rabbids: Kingdom Battle, sviluppata proprio negli studi milanesi di Ubisoft.



Vi lasciamo con un recente bozzetto di un artista appassionato di Assassin's Creed: che sia il Giappone la prossima tappa della seguitissima saga?