La trilogia di Spyro per PS4 è quasi realtà

Secondo alcune voci di corridoio (da fonti affidabili, però), in occasione del ventesimo anniversario della serie rivedremo Spyro sulle nostre console, a partire da PlayStation 4.



Stando alle ultime indiscrezioni, Activision riporterà nei negozi la trilogia originale del draghetto viola, ovvero quella composta da Spyro the Dragon, Ripto's Rage! e Year of the Dragon, in modo molto simile a quanto fatto con Crash Bandicoot. La trilogia sarà completamente restaurata con grafica moderna, ripulita e con tanto di contenuti aggiuntivi tagliati dalle versioni originali.



L'annuncio sembrerebbe essere alle porte (si parla di marzo) e la pubblicazione in esclusiva temporale su PS4, con pieno supporto a PS4 Pro, dovrebbe avvenire nel mese di settembre grazie al lavoro di Vicarious Vision (gli stessi responsabili di Crash N. Sane Trilogy).



Inoltre, come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, lo stesso rumor conferma che la trilogia di Crash arriverà presto su altre piattaforme.