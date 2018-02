Crash potrebbe tornare con un nuovo gioco

GB Eye, azienda che si occupa di merchandising su licenza, avrebbe svelato le intenzioni di Activision per quanto riguarda il futuro di Crash Bandicoot.



A pagina 97 del Licensing Source Book Europe è possibile leggere le dichiarazioni di Max Arguile, Licensing Manager dell'azienda, secondo cui Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, disponibile dalla scorsa estate in esclusiva PlayStation 4, arriverà su Nintendo Switch e PC.



Ma non finisce qui, perché a quanto pare un nuovo capitolo della serie è previsto per il 2019:



"Il nuovo titolo è stato un successo di vendite senza spese di marketing. Il prossimo anno allargherà gli orizzonti (Switch e PC), e ci sarà un altro gioco nel 2019. Activision ha un piano di cinque anni, e GB Eye è molto felice di essere completamente coinvolta per tutti i prodotti".



Difficile non credere alle parole di Max Arguile, ma fino alla conferma ufficiale da parte di Activision, tali informazioni vanno bollate come rumor: continuate a seguirci per tutte le evoluzioni delle prossime settimane.