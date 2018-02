Ubisoft: 4 giochi di richiamo entro marzo 2019

Durante l'ultima riunione per l'annuncio dei risultati finanziari ai suoi investitori, Ubisoft ha svelato che nel prossimo anno fiscale, che prenderà il via l'1 aprile 2018 e terminerà il 31 marzo 2019, pubblicherà ben quattro titoli di richiamo, i cossidetti videogiochi tripla A.



Tra questi sappiamo già che ci sarà The Crew 2, gioco di corse a mondo aperto con veicoli di ogni genere, dalle moto alle barche, in sviluppo per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Tutti gli altri, invece, sono ancora avvolti in un velo di mistero.



Scopriremo sicuramente di più durante l'E3, la fiera più importante del mondo dei videogiochi che ogni anno si tiene a Los Angeles nel mese di giugno: di solito l'azienda francese riserva i suoi annunci per quel periodo dell'anno, allietando gli appassionati con una o più sorprese durante la sua conferenza.



Non sappiamo ancor la natura di questi giochi, ma proviamo a ipotizzare, ad esempio, il ritorno di Sam Fisher e la saga di Splinter Cell, ancora a corto di un episodio per console attuali. Oppure il ritorno di Assassin's Creed con un nuovo capitolo, anche se, a dirla tutta, dopo Origins è molto probabile che vedremo un nuovo gioco della serie ogni due anni e non più con cadenza annuale. Vi faremo sapere non appena avremo qualche informazione in più!