Arriva la Barbie di Lara Croft

Mattel ha annunciato la messa in vendita di una speciale Barbie dedicata al nuovo film di Tomb Raider.



Ispirato alla nuova serie di videogiochi con protagonista una Lara Croft più giovane e avventurosa rispetto all'archeologa dell'era della prima PlayStation, la pellicola arriverà nelle sale di tutto il mondo quest'anno e vedrà come protagonista Alicia Vikander.



E proprio alla bella Alicia è ispirata e dedicata la bambola realizzata per l'occasione da Mattel. Il prezzo per portarsela a casa è di 29 dollari, ma al momento non ci sono ancora dettagli sulla sua commercializzazione sul mercato europeo. Ma niente paura: continuate a seguirci per scoprire tutte le informazioni sul suo arrivo in Italia.