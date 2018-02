Un cane nel cast di The Last of Us Part II

Durante il fine settimana, in occasione dei festeggiamenti per "l'anno del cane", Neil Druckmann, direttore dei lavori su The Last of Us Part II, ha pubblicato una simpatica foto con un nuovo membro del cast: un cane.



Come potete vedere voi stessi dal tweet presente in questo articolo, il cane dal pelo nero, accarezzato da Druckmann, sta indossando una tuta di motion capture, quelle che vengono utilizzate per trasportare movenze reali all'interno di videogiochi e film: quindi è praticamente cosa certa la sua presenza nel seguito di uno dei capolavori più clamorosi dell'era PlayStation 3.



Tra gli appassionati della serie, sempre ben attenti a cogliere i messaggi presenti nelle immagini e i trailer pubblicati da Naughty Dog (già creatori di Crash Bandicoot), c'è chi è convinto che, a differenza del primo capitolo, in questo nuovo The Last of Us l'epidemia parassita si espanderà anche al mondo animale, colpendo inevitabilmente anche il cane protagonista di questo articolo.



Scopriremo tutto a cavallo tra fine anno e inizio del prossimo, quando The Last of Us Part II, gioco d'azione e sopravvivenza in un mondo sterminato da un virus, sarà disponibile in esclusiva per le console della famiglia PlayStation 4. Intanto, se volete approfondire la vostra conoscenza del gioco, raggiungete la nostra anteprima cliccando qui.