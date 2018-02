Dragon Ball FighterZ: arrivano Broly e Bardock

Fonti affidabilissime suggeriscono l'arrivo, in tempi brevi, di due personaggi aggiuntivi a pagamento per Dragon Ball FighterZ.



Stiamo parlando di Broly e Bardock, e non solo, perché prossimamente arriveranno anche dei bonus digitali per tutti gli acquirenti di Dragon Ball FighterZ che posseggono pure Dragon Ball Xenoverse 2.



I due combattenti inediti rappresenterebbero i primi contenuti scaricabili inclusi nel cosidetto "Season Pass" del gioco, che fornisce otto personaggi ed è in vendita al prezzo di €34,99.



Come di consueto, però, sarà possibile anche comperare singolarmente ogni personaggio, a partire proprio da Borly e Bardock: continuate a seguirci per scoprire quanto costeranno e quando saranno pubblicati sugli store digitali di PC, PlayStation 4 e Xbox One.