Minecraft: come trovare un portale per l’End

Dopo aver costruito degli utili fari , siamo finalmente pronti per avviarci verso la fine di Minecraft . Ebbene sì: persino in questo mondo vasto e (apparentemente) senza confini è presente una conclusione, nel senso videoludico del termine – un certo traguardo da raggiungere per far comparire i titoli di coda , diciamo. Ma questo obiettivo è nascosto nella terza e ultima dimensione presente nel gioco: il cosiddetto End . Capiamo quindi come raggiungerlo.

Per prima cosa, dovremmo fare una bella scorta di perle di Ender e di polvere di Blaze. Per le prime, occorrerà andare a caccia di Endermen: per rendere le cose più semplici, portiamoci dietro una zucca e indossiamola come elmo – questo ci permetterà di guardare negli occhi un Enderman senza provocarlo. Il secondo ingrediente si ricava dai Blaze: ne avevamo fatto scorta quando abbiamo creato il necessario per la distillazione. Uniamole assieme presso un banco da lavoro per creare un occhio di Ender; produciamone un po’ (non meno di venti) e riempiamo l’inventario di tutto il necessario per l’esplorazione.



Andiamo all’aria aperta, nel mondo principale, e utilizziamo un occhio di Ender. Teniamolo d’occhio perché comincerà immediatamente a volare in alto in una direzione ben precisa; dopo un breve tragitto in aria cadrà a terra o andrà in mille pezzi (nel primo caso sarà possibile recuperarlo ed utilizzarlo di nuovo). La direzione in cui l’occhio di Ender si muove ci indica dove andare per trovare il portale. Spostiamoci per brevi tratti, utilizzando di frequente gli occhi di Ender per verificare la rotta.