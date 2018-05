Minecraft: pozioni, guida per l’uso

La base è, in ogni caso, un’ampolla riempita d’acqua. Ci sono, tra gli ingredienti elencati la scorsa settimana, quattro risorse che fungono da base per le altre, o che modificano gli effetti di pozioni già create; per chiarezza diciamo che sarebbero cinque, ma per recuperare l’ultimo occorre ancora un po’ di pazienza, dal momento che si trova in un’altra dimensione! Limitiamoci quindi, per adesso, agli altri.



- Verruca del Nether: trasforma un’ampolla d’acqua in una pozione strana, la base per quasi tutti gli altri distillati;

- Pietra rossa: aumenta la durata degli effetti delle pozioni di circa una volta e mezza;

- Polvere di luminite: potenzia una pozione, raddoppiandone – all’incirca – gli effetti, dimezzandone però la durata;

- Polvere da sparo: trasforma una pozione normale in una da lancio, che può essere utilizzata anche su altri giocatori oppure su nemici.



Gli altri ingredienti in nostro possesso servono invece a determinare gli effetti veri e propri delle pozioni; alcune di esse conferiranno dei bonus, mentre altre danneggeranno – anche in maniera piuttosto seria – chiunque le ingerisca o entri a contatto con loro. Elenchiamoli, cercando di fare chiarezza.



Pozioni con effetto positivo



- Cura (pozione strana + fetta d’anguria luccicante): ripristina istantaneamente 4 livelli di salute. Non può essere estesa con la Pietra Rossa;

- Resistenza al fuoco (pozione strana + crema di magma): garantisce l’immunità ai danni da fuoco per tre minuti. Non può essere potenziata con la polvere di luminite;

- Rigenerazione (pozione strana + lacrima di Ghast): ripristina un livello di salute ogni due secondi e mezzo, per 45 secondi;

- Forza (pozione strana + polvere di Blaze): aumenta il danno inflitto di 3, per tre minuti;

- Velocità (pozione strana + zucchero): aumenta la velocità di movimento, di scatto e la distanza coperta con un salto di circa il 20%;

- Visione notturna (pozione strana + carota d’oro): permette di vedere tutto come se fosse al massimo livello di luminosità, per tre minuti. Funziona anche sott’acqua. Non può essere potenziata con la polvere di luminite;

- Invisibilità (pozione di visione notturna + occhio di ragno fermentato): rende il giocatore invisibile per tre minuti. Non può essere potenziata con la polvere di luminite ;

- Respirazione acquatica (pozione strana + pesce palla): permette di respirare sott’acqua per tre minuti. Non può essere potenziata con la polvere di luminite;

- Salto (pozione strana + zampa di coniglio): aumenta di mezzo blocco l’altezza del salto, per tre minuti.



Pozioni con effetto negativo



- Avvelenamento (pozione strana + occhio di ragno): sottrae un livello di salute ogni 2,5 secondi, per 45 secondi;

- Debolezza (ampolla d’acqua + occhio di ragno fermentato): riduce il danno inflitto di 4 per un minuto e mezzo. Non può essere potenziata con la polvere di luminite;

- Danno (pozione di cura OPPURE pozione di avvelenamento + occhio di ragno fermentato): sottrae istantaneamente 6 livelli di salute. Non può essere estesa con la Pietra rossa;

- Lentezza (pozione di velocità OPPURE pozione di salto + occhio di ragno fermentato): riduce la velocità di movimento per un minuto e mezzo. Non può essere potenziata con la polvere di luminite.



Ultime due precisazioni: le pozioni con effetto negativo sono, logicamente, più utili se abbinate alla polvere da sparo – in modo da poterle utilizzare sui nemici. Inoltre, come insegnano vari giochi di ruolo, i non morti (zombi e scheletri) non sono danneggiati dalle pozioni di danno o avvelenamento ma da quelle di cura o rigenerazione.