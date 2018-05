10 maggio 2018 08:25 Minecraft: gli ingredienti delle pozioni Raccogliamo tutto quello che ci serve per cominciare a distillare!

Dopo aver esplorato ogni angolo della dimensione infernale siamo pronti a far ritorno nel mondo principale, carichi di nuove risorse. Uno dei numerosi modi per sfruttarle è cominciare a produrre pozioni, speciali distillati in grado di potenziare le capacità del nostro personaggio. Prima di passare alla produzione vera e propria, capiamo quali risorse ci serviranno per dare il via al processo.

Cominciamo dagli ingredienti grezzi ottenuti senza lavorazioni aggiuntive o altri tipi di procedimenti. Stiliamo quindi due elenchi, uno per le risorse provenienti dal mondo principale, l’altro per quelle da ottenere nel Nether. Preciserò brevemente come ottenere ognuno di questi oggetti – la maggior parte dei quali sono già stati presentati in altri articoli di questa serie.



Mondo Principale



- Canne da zucchero: coltivabili;

- Pietra rossa: si ricava da blocchi generati naturalmente ad ogni altitudine, con particolare frequenza tra i livelli 1 e 16;

- Polvere da sparo: ottenuta sconfiggendo i Creeper;

- Funghi: possono essere raccolti sia nelle caverne, sia all’aria aperta;

- Occhi di ragno: ottenuti sconfiggendo i ragni;

- Vetro: ottenuto cuocendo in una fornace della sabbia;

- Acqua;

- Pietra: comunemente ricavata durante gli scavi a qualsiasi altitudine;

- Zampa di coniglio: ottenuta, seppur piuttosto raramente, uccidendo conigli;

- Palla di gelatina: ottenuta sconfiggendo le Gelatine;

- Pepita d’oro: dopo aver cotto un blocco di oro grezzo, posizionare il lingotto sul banco da lavoro per ottenerne nove unità;

- Bastoni: ottenute dalla lavorazione delle assi di legno;

- Cordicelle: ottenute sconfiggendo i ragni;

- Carote: coltivabili;

- Fette di anguria: ottenute raccogliendo un’anguria cresciuta – coltivabile, ma necessita di due blocchi in orizzontale per poter crescere.



Nether



- Verruca del Nether: raccolta nelle fortezze del Nether;

- Sabbia delle anime: si trova molto frequentemente in qualsiasi area della dimensione infernale;

- Polvere di luminite: si ottiene distruggendo i blocchi di luminite utilizzando un piccone;

- Verga di blaze: ottenuta sconfiggendo i Blaze;

- Lacrima di Ghast: ottenuta, raramente, sconfiggendo i Ghast.