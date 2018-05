3 maggio 2018 10:55 Minecraft: le fortezze del Nether Ultimo appuntamento con la dimensione infernale, per scoprire le sue strutture più nascoste

Scoperte le insidie e le opportunità che nascondono le lande sconfinate del Nether, è il momento di scovare delle strutture generate automaticamente che contengono materiali molto preziosi – e mostri altamente pericolosi: le fortezze.

Queste minacciose costruzioni tendono a svilupparsi in direzione nord-sud e vengono collocate casualmente nella dimensione infernale al momento della generazione del mondo. Per trovarle più facilmente è consigliabile esplorare il Nether in direzione est-ovest (o viceversa), spostandosi quindi lungo l’asse X; premendo F3 potremo controllare in ogni momento, osservando le variazioni nella riga XYZ, la vostra posizione.

Come mostrato nell’immagine di apertura, le fortezze saltano piuttosto all’occhio: sono strutture imponenti, interamente costruite in derivati di netherrack – in particolare in blocchi di mattoni del Nether. A meno che non si trovi sottoterra (è raro, ma accade) il contrasto con il monotono ambiente delle lande infernali rende facile identificarle anche da notevole distanza. Inoltre, una volta arrivati nei pressi di una fortezza per la prima volta, sbloccheremo il trofeo “una fortezza terribile”: impossibile sbagliarsi!

Queste bizzarre creature infestano le fortezze del Nether, fluttuando a mezz’aria. Sono aggressive e, non appena ci vedranno, cominceranno a lanciare sfere infuocate molto dannose. Avvicinarsi troppo non è consigliabile, perché il loro attacco in mischia è ancora più dannoso. L’oggetto che si ottiene sconfiggendolo, ci saranno molto utili in futuro...



- Salute: 20;

- Danno (a distanza): 5;

- Danno (mischia, difficoltà normale): 6;

- Oggetti ottenuti: Verga di Blaze.

Questa variante di uno dei mostri più comuni di Minecraft non è da affrontare con leggerezza. A differenza dei loro cugini più chiari, gli Scheletri Wither ci attaccheranno solo in mischia, infliggendo però un’alterazione di status che farà diventare temporaneamente la nostra barra della vita nera (rendendo più difficile capire i cuori ancora a nostra disposizione), continuando inoltre a farla calare nel tempo. Con le loro teste potremo evocare un boss segreto – ma di certo non adesso!



- Salute: 20;

- Danno (a difficoltà normale): 8;

- Oggetti ottenuti: Carbone, Ossa, Teschio di Scheletro Wither.



Le fortezze del Nether, oltre ai pericoli, nascondono anche notevoli ricchezze! Disseminati nei corridoi troveremo dei normali bauli, veri e propri tesori dal contenuto generato casualmente: accessori, equipaggiamenti, gioielli… con un po’ di fortuna, troveremo senza dubbio qualcosa di utile.

Stiamo attenti, perché potrebbe capitare di imbatterci in un generatore di Blaze: si tratta di piccole gabbie, con all’interno un esemplare in miniatura del mostro incandescente. Distruggendoli, diminuirete la loro quantità nella fortezza, ma valutate bene prima di prendere questa decisione, dal momento che le Verghe di Blaze, come detto, sono oggetti molto utili.