Lanciato da Peter Moore - l'uomo chiave di Xbox 360, poi passato a Electronic Arts e ora CEO del Liverpool - a ridosso degli anni 2000, il Dreamcast è stata l'ultima, sognante console di SEGA.



È stata, probabilmente, una delle macchine da gioco più amate dai più instancabili appassionati di videogiochi, per due motivi in particolare: la sua concezione hardware e software all'avanguardia, semplicemente fuori scala per l'epoca, e il numero di capolavori sfornati nel giro di tre anni fantastici, veloci e amari.



Il Dreamcast è stata una storia di cuore per molti, SEGA in primis, un messaggio d'amore verso un modo di fare videogiochi che ci ha regalato mondi fantastici come quello di Sonic e Shenmue, che ci ha lasciato in eredità NBA 2K, che ci ha insegnato a giocare online stringendo un controller tra le mani con Phantasy Star Online e tante, forse troppe, altre cose: come per gli artisti che se ne vanno via troppo presto, il ricordo del Dreamcast è stato consegnato alla storia dei videogiochi nella perfezione della sua giovinezza e della potenza del suo messaggio.



Nella galleria seguente, che, come sempre, vi invitiamo ad allargare a tutto schermo per leggere le descrizioni, trovate quelli che - secondo noi - sono i giochi più rilevanti pubblicati per il Dreamcast.