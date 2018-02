PlayStation: la prima, rivoluzionaria console di Sony

C'è stato un momento nella vita di tutti noi in cui abbiamo messo le mani su un controller di una console da gioco. E per i ragazzi nati e cresciuti negli anni '90 quella console è stata la prima PlayStation di Sony. Nata come un'espansione per il Super Nintendo, dopo essere stata scartata dalla casa di Super Mario, si è trasformata nella più versatile e rivoluzionaria console dell'epoca: grafica tridimensionale, salvataggi delle partite su Memory Card, supporto ottico molto più capiente delle classiche cartucce (il CD-ROM) e controller con analogici e vibrazione.



Sony, insomma, è stata una protagonista assoluta della seconda metà degli anni '90 con l'evoluzione del concetto di console e di percezione della stessa. Ma la cosa più fondamentale di tutte è che incidentalmente ha anche offerto un numero stratosferico di giochi intramontabili, titoli che hanno gettato le basi per molte delle esperienze di cui godiamo ancora oggi. Saghe come quelle di Metal Gear Solid, Silent Hill, Resident Evil, Pro Evolution Soccer, Grand Theft Auto, ma anche serie già esistenti e consacrate con PlayStation come Castlevania e Final Fantasy, hanno tutte visto l'alba del successo grazie alla mitica PSX.



Nella galleria seguente, che vi invitiamo ad allargare a tutto schermo per leggere le descrizioni, trovate quelli che - secondo noi - sono i giochi più rilevanti pubblicati per la prima PlayStation.