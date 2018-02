Nintendo 64: la console con cui Super Mario è diventato 3D

Dopo il Super Nintendo (SNES) e a ridosso del successo della prima PlayStation, Nintendo lanciò sul mercato il Nintendo 64, una console nettamente più potente rispetto ai suoi diretti concorrenti, che sdoganò diverse tipologie e generi di videogiochi.



Pensate, ad esempio, al fatto che grazie alla potenza tecnica della console, che si affidava ancora rigorosamente sulle cartucce, Super Mario sbarcò nel mondo delle tre dimensioni con quello che probabilmente ancora oggi è il più bel Mario di tutti i tempi, il gioco di piattaforme ideale: Super Mario 64. Proprio il capolavoro di Shigeru Miyamoto, facendo forza sullo stick analogico presente sul curioso controller "tricornuto" della console, insegnò al mondo dei videogiochi come affrontare un mondo tridimensionale in cui il giocatore poteva muoversi in qualsiasi direzione, e in cui la velocità di movimento non era fissa, ma determinata dalla natura progressiva del sistema di controllo.



Ci furono anche molti videogiochi appartenenti al genere degli sparatutto in prima persona, con adattamenti di classici e titoli completamente nuovi e all'altezza dei mostri sacri del genere. E poi, l'immancabile Zelda, che con l'imprescindibile Ocarina of Time abbracciò la tridimensionalità spianando la strada alla concezione attuale di gioco di ruolo a mondo aperto.



Il Nintendo 64 fu apprezzatissimo dagli appassionati per via della sua lunga lista di capolavori, ma non ebbe un successo felice quanto il suo predecessore. Nella galleria seguente, che vi invitiamo ad allargare a tutto schermo per leggere le descrizioni, trovate quelli che - secondo noi - sono i giochi più rilevanti pubblicati per il Nintendo 64.