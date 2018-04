Usa, questo golfista gioca anche se il campo è coperto di neve

Jesse Roscoe lavora come responsabile della manutenzione nel golf club di Ortonville, in Minnesota, dove ha registrato questo video che in pochi giorni ha ricevuto 300mila visualizzazioni. Il giovane infatti ha deciso di non farsi ostacolare dalle condizioni climatiche avverse, che hanno coperto di neve il campo da gioco, e di giocare ugualmente a golf, in pantaloncini corti e t-shirt. Nonostante il freddo, Jesse inizia a giocare, dopo aver capito la direzione del vento e usando una bottiglietta d'acqua come tee su cui appoggiare la pallina.