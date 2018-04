Suona un piano con i led: l’effetto è spettacolare

Si chiama Rousseau, il musicista che ogni lunedì propone sul suo canale Youtube delle cover di musica classica e pop davvero particolari. Infatti, per realizzarle si avvale dell'utilizzo di un "visualizzatore reattivo” che permette di "vedere" la musica mentre viene suonata. Collegando dei LED al suo pianoforte tramite un’uscita MIDI, il musicista è così in grado di mostrare visivamente quanto sia difficile suonare brani come quelli di Rachmaninoff. La metà superiore dei suoi video, dove compaiono le luci al LED, è prodotta utilizzando un programma di grafica per un effetto finale stupefacente e molto intenso.