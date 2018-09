Dalla necessità di utilizzare energie rinnovabili ai nuovi progetti delle sue aziende, il CEO di Tesla e di SpaceX, Elon Musk, si è concesso a una lunghissima intervista al podcast "Joe Rogan Experience", diffuso sia in radio che sul web. Ma a far discutere non sono state tanto le sue dichiarazioni, quanto il fatto che durante il programma Musk abbia fumato marijuana e bevuto whisky insieme al conduttore. Mentre le immagini facevano il giro del mondo registrando ascolti record, l'imprenditore spiegava in diretta di non essere un consumatore abituale di erba, in quanto l'uso di droga danneggerebbe il suo lavoro. Va aggiunto, però, che il programma è andato in onda dalla California, dove l'utilizzo della marijuana risulta legale.