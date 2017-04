Nuova gaffe di Trump: la moglie lo corregge, il video diventa virale

Che il presidente americano, Donald Trump, non sia un uomo particolarmente attento all'etichetta è un fatto ormai noto e assodato. Ma in certi casi l'attenzione alle formalità è d'obbligo, e così l'ultima volta è stata la moglie Melania a richiamare all'ordine, in modo più che discreto, il marito. Ma il "suggerimento", immortalato in un video, ha già fatto il giro del mondo.