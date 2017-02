Usa, Trump inventa attacco in Svezia: Stoccolma chiede spiegazioni

Il presidente aveva fatto riferimento ad un presunto attacco terroristico in Svezia che sarebbe avvenuto venerdì. Un attacco che però non è mai stato compiuto e che potrebbe essere frutto - secondo alcune interpretazioni - solo di confusione fra il paese scandinavo e la città di Sehwan, in Pakistan, dove 85 persone sono morte in un attacco suicida appunto venerdì. Di fronte a migliaia di suoi sostenitori, Trump a Melbourne, in Florida, ha parlato di immigrazione legandola ai recenti attentati in Europa. Ha citato Bruxelles, Nizza, Parigi. E la Svezia. "La Svezia? Chi poteva immaginarlo. Stanno avendo problemi che non avrebbero mai pensato di avere", ha arringato Trump.



L'intervento della Svezia - A Stoccolma hanno ascoltato e si sono interrogati, cercando di ricordare, ma alla memoria non è tornato nulla. In serata l'ambasciata svedese a Washington ha fatto sapere di aver chiesto spiegazioni in proposito al Dipartimento di Stato. "Abbiamo posto la domanda, stiamo cercando di avere chiarezza".



L'ironia social e il tweet di Chelsea Clinton - Subito, invece, è scattata l'ironia sui social media. Tra le prime a twittare, Chelsea Clinton: "Cosa è accaduto in Svezia venerdì sera? Hanno preso gli autori del massacro di Bowling Green?", si è chiesta la figlia di Bill e Hillary. Il riferimento di Chelsea è a un'altra delle gaffe inanellate dall'attuale amministrazione. Kellyanne Conway, la più stretta consigliera del presidente, ha parlato infatti nelle scorse settimane di un fantomatico massacro a Bowling Green ad opera di terroristi islamici in una cittadina del Kentucky, che non è mai accaduto. E ha spiegato i numeri della Casa Bianca e la sua diversa percezione sulla folla che ha partecipato all'Inauguration Day coniando l'espressione "fatti alternativi".