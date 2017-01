Usa, gaffe della Casa Bianca su Theresa May: per errore diventa una pornostar

"Nel pomeriggio il presidente parteciperà a un incontro bilaterale con il primo ministro del Regno Unito, Teresa May", così recita la nota dell'ufficio stampa della Casa Bianca per annunciare l'arrivo della premier britannica. Sembrerebbe tutto regolare se non fosse che l'assenza di una "h" ha trasformato la politica inglese Theresa May nella nota pornostar Teresa May. Gli errori, notati dal giornale "Daily Mail", sono stati ripetuti due volte per poi essere corretti.