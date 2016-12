Lo sport nazionale dell'estate? I selfie taroccati delle vacanze

Niente ferie per due milioni di italiani, che per non fare brutta figura con amici e parenti, hanno trovato il modo di postare lo stesso sui profili dei social network selfie "taroccati" da mare o montagna e persino in compagnia di vip catturati nelle località turistiche più in voga. Come? Grazie a siti e app pensati proprio per questo: il risultato è una pioggia di like assicurata. Ecco, allora, la classifica degli sfondi e delle facce note più utilizzati nei finti autoscatti.

La tendenza nazionale dell'estate 2016 Selfie tarocchi o meglio fotomontaggi perfetti, difficilmente smascherabili e distinguibili dalla realtà: sono la nuova tendenza dell'estate, secondo una web analysis realizzata con la metodologia Woa (Web opinion analysis) attraverso un monitoraggio dei più importanti social network, su un campione di 500 turisti tra i 20 e i 50 anni, in collaborazione con un pool di psicologi coordinati da Serenella Salomoni, psicologa di Padova. Tutto merito dell'attuale tecnologia, che consente facilmente di manipolare le foto e, in particolare, i popolarissimi autoscatti grazie a siti appositi, come per esempio www.photowithme.com, che mette a disposizione una lunga serie di immagini di vip da inserire nel proprio selfie o "Fake my location", programma per iPhone e iPad che consente di applicare la location preferita come sfondo scaricandola direttamente da Google Street View. Ma non solo: online se ne possono trovare tantissimi altri, basta navigare un po' con l'aiuto dei motori di ricerca.

La Top5 del selfie taroccoDue milioni sono dunque coloro che si dedicano al selfie scam estivo ritoccando fotograficamente le proprie vacanze, mentendo spudoratamente sull’hotel in cui si trovano, sul ristorante in cui sono andati a mangiare, sul bagno frequentato, sulla discoteca in cui hanno ballato fino al mattino o sui Vip che hanno incontrato. Ma quali sono i contesti più taroccati?



Sul gradino più alto del podio prestigiosi hotel, ottimo sfondo per il 26% degli utenti interessati dalla ricerca. Nel dettaglio, i cinque alberghi più scattati sono l’hotel Byron di Forte dei Marmi, 5 stelle di lusso che fa parte della catena Soft Living Places, ambito da personaggi internazionali come Naomi Campbell e Daniel Craig (21%); l’hotel Danieli di Venezia, fastosissima struttura a pochi passi da Piazza San Marco, situata nello storico Palazzo Dandolo (18,5%); l’hotel De Russie di Roma, cinque stelle esclusivo a stretto contatto con Piazza del Popolo e Piazza di Spagna (16%); il Four Season hotel di Firenze, sontuoso 5 stelle affacciato sul Giardino della Gherardesca (10,5%); il Romeo Hotel di Napoli, altro 5 stelle raffinato e moderno con straordinaria veduta sul Golfo di Napoli (8%).



Al secondo posto, troviamo i selfie con vip inventati (19% delle preferenze): la più gettonata in assoluto è, naturalmente, Belen Rodriguez (29%), seguita da Massimo Giletti (24%); terzo, l’onnipresente Fabrizio Corona, anche lui garanzia di successo e visibilità per il proprio autoscatto manipolato ad arte (15,5%). Appena giù dal podio c’è Melissa Satta, pure lei molto diffusa nelle foto in compagnia, soprattutto tra i maschietti, (12%); chiude Ilaria d’Amico (8,5%).



Terza posizione per le discoteche frequentate dal jet set (15%). Al primo posto l’ormai leggendario Billionaire, il club di Porto Cervo creato da Flavio Briatore, rifugio ormai tradizionale di tantissimi vip (25%); alle sue spalle il sempre trendy Cocoricò di Riccione (21%); altro locale intramontabile è la Capannina di Forte dei Marmi, luogo di ritrovo di molti nobili, industriali e vip, dalla formula sempre vincente nonostante gli anni che passano (16%). Luogo culto per chi vuole farsi un selfie è anche la Raya, la discoteca più famosa dell’isola di Panarea: aperta fino alle 5 di mattina, è un cult, una sicurezza, senza dubbio la discoteca più frequentata delle Eolie (13,5%); non può mancare, infine, il calabrese Rebus Club di Stalettì, bellissima struttura che si affaccia sul Golfo di Squillace e sulla bellissima Baia di Caminia, in provincia di Catanzaro: divertimento assicurato in un ambiente unico, adatto anche alle famiglie (9%).



Quarta piazza per i ristoranti (12%), che molto spesso fanno da sfondo ai selfie taroccati di tanti turisti creativi italiani. In prima posizione abbiamo l’Osteria Francescana di Modena, guidata dallo chef Massimo Bottura: la sua fama è ormai globale e tutti vogliono un autoscatto davanti al notissimo ristorante, anche se finto (22,5%); segue l’Enoteca Pinchiorri di Firenze, locale italiano creativo con piatti e vini prelibatissimi tra arredi di design e quadri dell’800 (17,5%); terzo posto per La Pergola di Roma, luogo dall’offerta enogastronomica succulenta ma, soprattutto, in cui è facilissimo beccare vip di assoluta grandezza (15,5%); segue l’Esplanade di Desenzano, in una location favolosa come la riva del Lago di Garda (11%); chiude il Rossellinis di Ravello che, con lo spettacolare panorama della Terrazza Belvedere, è sicuramente uno degli scenari più affascinanti da immortalare con un autoscatto d’autore (8,5%).



I cinque stabilimenti balneari più gettonati (9%) dai faker professionisti del selfie vacanziero? Prima posizione per il Papeete Beach di Milano Marittima (23%). Secondo il Samsara Beach di Gallipoli (21%). A Stintino, in Sardegna, poi, c’è il Bagno Sardigna, dominato dalla magnifica vista del Golfo dell’Asinara (17,5%). Quarta La Giunca, nel cuore di Sabaudia sulla via del lungomare (14%). Chiude la Baia De Punta, sulla costa jonica in località Punta Alice, sulla spiaggia di Cirò Marina (9%).