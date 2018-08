Lo zaino manda in pensione la ventiquattrore

Secondo una recente ricerca Doxa , la più importante azienda italiana di ricerche di mercato che opera come gruppo anche nella comunicazione digitale e corporate, in Italia sono oltre 300 mila i “lavoratori nomadi”, ovvero coloro che si spostano autonomamente da un luogo di lavoro a un altro, con orari e strumenti variabili, garantendo l’obiettivo di eseguire al meglio la propria mansione.

10 zaini da avere subito Givenchy JAW Bag. Rappresenta un'evoluzione delle sacche impermeabili in tela cerata utilizzate per le escursioni subacquee: disegnata per offrire la duplice funzione di zaino da città e versatile borsone da weekend, il modello JAW unisce tela idrorepellente decorata da logo Givenchy a dettagli in pelle. Uno scomparto inferiore con cerniera permette di trasportare separatamente oggetti voluminosi come le scarpe, mentre la chiusura in velcro conferisce un tocco sportivo. Ufficio stampa 1 di 12 MSGM per Eastpak. Zaino con esclusiva stampa floreale MSGM, questo modello presenta diverse caratteristiche, tra cui organizzazione interna, tasche imbottite separate per il laptop e il tablet, un portachiavi staccabile con i due loghi e tracolle, ugualmente staccabili. Ufficio stampa 2 di 12 Prada. Lo zaino da portare sul davanti in nylon bianco o nero pensato da Rem Koolhaas. Un invito a immaginare, esplorare, creare. Con una sola condizione: l'uso del Black Nylon, autentica icona di Prada. Il nuovo progetto "Invites", presentato in occasione della sfilata Prada Uomo Autunno/Inverno 2018-19 presso "Prada Warehouse, vede la partecipazione di 4 celebri menti creative vicine all'estetica del marchio: Ronan & Erwan Bouroullec, Konstantin Grcic, Herzog & de Meuron e Rem Koolhaas hanno realizzato una serie di prodotti molto speciali. Ufficio stampa 3 di 12 Prada. Tutti i prodotti del progetto "Invites" sono già disponibili in una selezione di negozi Prada nel mondo, tra cui Milano Monte Napoleone Uomo, Firenze Tornabuoni e Venezia. Ufficio stampa 4 di 12 Bally. Color block, pelli pregiate e accostamenti di tessuti. Macro e micro loghi ne esaltano il design. Ufficio stampa 5 di 12 Piquadro. Design futurista caratterizzato da tasche interne separate per laptop e tablet, spallacci imbottiti ed ergonomici, tasca esterna per accesso diretto al PC. Altamente performante (e glamour). Ufficio stampa 6 di 12 Louis Vuitton. Linee essenziali, stampa LV all lover, accostamenti di materiali inediti rendono lo zaino Vuitton must have di stagione. Ufficio stampa 7 di 12 Hermès. Sportivo, lussuoso e sofisticato. Parliamo del nuovo zaino Cityback 27 in pelle di vitello color blu notte con finiture metalliche placcate argento e palladio che ricordano il disegno della palla da basket. Ufficio stampa 8 di 12 Hèrmes Cityback 27 che conquisterà il cuore degli amanti dello sport che amano essere chic anche nel tempo libero. Ufficio stampa 9 di 12 Bric's. Modello "Torino" 100% in pelle con tasche esterne frontali e laterali, con e senza zip; portachiavi interno; tasche porta telefono e porta carte di credito; ampi e funzionali vani interni; spallacci imbottiti ed ergonomici, tasca esterna per accesso diretto al PC. Ufficio stampa 10 di 12 Haglöfs. Pratico e in grado di rispondere alle diverse esigenze di stile e funzionalità. Ufficio stampa 11 di 12 Kipling. Il ritorno al design del brand anni '90, con particolare riferimento all'iconico "old school streetwear" che ha segnato un'epoca, è l'ispirazione principale per il "Classic Niman Fold" firmato Kipling, il pratico zaino in tessuto leggero completamente ripiegabile. Ufficio stampa 12 di 12

La moda arriva in soccorso e, per rendere più agili gli spostamenti dei nuovi smart workers carichi di laptop, taccuini, smartphone e caricatori vari, sdogana la funzionalità studentesca dello zaino mandando in pensione borse a mano e cartelle ventiquattrore. Tra i primi a dettare la linea fu Miuccia Prada che, a fine Anni 80, rivisitò l’immagine di questo accessorio destinato a diventare un cult. Non uno zaino qualsiasi.

Un design minimal caratterizzato da due taschini sul davanti e logo in vista, lo stesso delle chiusure dei bauli venduti a inizio 900 dal nonno Mario. E un tessuto ultra light ma molto resistente lo hanno reso un’icona: ”Black nylon”, nero e di Nylon. Bastavano infatti queste due parole per capire di quale accessorio si parlasse: portato con sé da manager e professionisti, lo zaino entrò con discrezione negli uffici annunciando una rivoluzione di stile innovativa.



Funzionale e alla moda, lo zaino in questo momento sta avendo un vero momento di gloria. Dai modelli più classici, a quelli a tracolla, con dettagli couture o in tessuti performanti. Tra le novità spiccano le collaborazioni tra Eastpak con Raf Simons e MSGM, Prada con Rem Koolhaas. E ancora l’animo high-tech, sportivo e inconfondibile che caratterizza i modelli di Piquadro e Bric’s o le variazioni super glamour di Givenchy e Coach.