La nuova moda in 5 trend da provare ora

ELEMENTI AUDACI

Contemporaneità e performance sono le direttive della prossima stagione fredda. L'outwear manda in scena una serie di capi realizzati in cotone, nylon, layers, water repellent, caratterizzati da termo nastrature interne, bottoni gommati e inserti laserati per la traspirazione.



STYLE DESIGN

Perfezionare il guardaroba quotidiano, combinando la tecnologia più avanzata a un'estetica contemporanea. Capi altamente funzionali che guardano alle esigenze pratiche del quotidiano. Forme e materiali, trattamenti e colori. Capi e accessori che sistetizzano tutta la ricerca in fatto di prestazioni tecnologiche applicate ai tessuti. In questo mix d'avanguardia capi spalla, camicie e accessori vengono spogliati dal superfluo, alla ricerca del puro design.



LA NUOVA GIACCA

Si fa presto a dire giacca: questo must dello stile da città si reinventa, a partire dai materiali, che non sono soltanto più i soliti classici, ma esplorano nuove alchimie e soluzioni, riprese anche dal mondo informale. Da indossare nel contensto urbano o in viaggio, quello che è un capo indispensabile del guardaroba maschile si arricchisce di inediti contenuti di funzionalità.



ELEGANZA FOREVER

Ogni materiale racconta una storia di eccellenza, dalle sete lavate alle tele in cashmere e alle lane superfini. Pesi impalpabili rinnovano un classico come il blazer, mentre i capi più sportivi si affidano a nuovi cromatismi e stampe per proiettarsi nel futuro



UNIVERSO VISIVO

Pezzi facili da indossare, emblemi di un vero lifestyle e di una nuova filosofia. Il risultato è la perfetta uniforme, capace di rivelare lo stile personale e l'io profondo, dove lusso e libertà coincidono. I capi prendono le distanze dalle regole del marketing e dei trend, per riscoprire il valore profondo della moda.