È un “Back to the 90’s” dichiarato quello rivolto agli ultimi modelli di snekers. Quel design inconfondibile, proprio perché ha segnato un momento particolare di un'epoca, fa rivivere quella sensazione di nostalgia e fa crescere inevitabilmente quella voglia di possederne un altro paio.

Trend Sneakers: tornano gli Anni 90 ai piedi New Balance svela l'ultimo modello X-90. Ispirato alla serie 99x. Ufficio stampa 1 di 9 New Balance svela l'ultimo modello X-90. Ispirato alla serie 99x. Ufficio stampa 2 di 9 New Balance svela l'ultimo modello X-90. Ispirato alla serie 99x. Ufficio stampa 3 di 9 adidas Originals presenta l’ultima interpretazione del modello P.O.D-S3.1 nella linea di scarpe da running adidas create a partire dal 1995. Ufficio stampa 4 di 9 adidas Originals presenta l’ultima interpretazione del modello P.O.D-S3.1 nella linea di scarpe da running adidas create a partire dal 1995. Ufficio stampa 5 di 9 ASICSTIGER® riporta in auge il classico modello di calzature GELSAGA ™ OG del 1991. Ufficio stampa 6 di 9 ASICSTIGER® riporta in auge il classico modello di calzature GELSAGA ™ OG del 1991. Ufficio stampa 7 di 9 Puma svela l'ultimo modello maschile della linea di sneaker chunky: la Thunder Desert. Ufficio stampa 8 di 9 Puma svela l'ultimo modello maschile della linea di sneaker chunky: la Thunder Desert. Ufficio stampa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Ad abbracciare e interpretare questa nuova tendenza rétro-street non sono solo i grandi brand dello sportswear, rispolverando dagli archivi i loro modelli da corsa degli Anni 90, ma anche e soprattutto le griffe di moda. Attualizzata e resa vendibile nei tempi odierni ma sempre con quel fascino e quell’allure particolare che già ci avevano conquistato tutti in quegli anni. Soprattuto negli accessori e nelle sneakers. Adidas, Asics, New Balance, Puma e molti altri hanno interpretato secondo la loro visione il trend, realizzando le loro personali sneakers. I modelli tra cui spaziare certo non mancano, adesso a noi la scelta.

ASICSTIGER® riporta in auge il classico modello di calzature GELSAGA ™ OG del 1991 nelle colorazioni retro-neon. La trama di GELSAGA è raccontata attraverso una lente da gioco rétro, che illustra la nostalgia e l'autenticità di questa era iconica. La riedizione della scarpa ha lo scopo di catturare lo stesso sentimento che la rinascita dei videogiochi classici degli Anni 90. Robin Karakash, direttore delle comunicazioni di marketing presso ASICS EMEA sostiene: "Siamo entusiasti di presentare una delle scarpe più iconiche del marchioASICSTIGER nell'ambito della campagna"WHAT THE GEL" lanciata all'inizio di quest'anno. Siamo rimasti fedeli al design originale del modello GELSAGA, ma ci siamo impegnati su ciò che ASICS fa meglio, utilizzando al meglio alcune delle nostre migliori tecnologie. Volevamo creare una collezione di ritorno ma con un tocco moderno e sono certo che faremo appello alle masse attingendo alla nostalgia per i giochi degli anni '90".

adidas Originals | Le P.O.D-S3.1 sono una fiera declinazione di una tecnologia classica contestualizzata in una prospettiva minimal e moderna Il risultato è un'evoluzione dell'iconica tecnologia Torsion™, che ha impreziosito molte delle silhouette degli Anni 90 più amate del brand, e che, favorendo i movimenti naturali dell'avampiede e del tallone, permette una calzata fluida e dinamica. Le nuove P.O.D-S3.1 presentano una classica struttura tessile knit, rinforzata però da applicazioni strutturali, linguetta posteriore griffata e le iconiche tre strisce integrate. A supportarla, il sistema Point of Deflection, dal quale il modello P.O.D-S3.1 prende il nome, che combina solido EVA sull'avampiede e una confortevole sagoma Boost™ sul tallone.

New Balance, X-90 | Ispirata alla serie 99x, autentica icona New Balance, la X-90 celebra lo stile delle sneakers Anni 90 con un tocco contemporaneo. La tomaia è realizzata con tessuto “knit mesh” ingegnerizzato e il nabuck traforato al laser, per creare un'interessante contrasto con il design “heritage” che deriva dal ricco patrimonio storico e artigianale di New Balance. Il punto forte? Il classico logo N più piccolo e collo stretch per indossarla come slip on. I dettagli della suola e dell'intersuola esaltano la silhouette, affusolata, tipica degli Anni ’90, e uniscono la tecnologia delle migliori scarpe performance running attuali con il DNA originale New Balance. Il risultato è una suola innovativa capace di mixare al meglio il design, l'ammortizzazione e il comfort. Per celebrare questa silhouette che strizza l’occhio agli Anni 90 ma completamente nuova, New Balance presenta il pack Back to the 90’s”, 7 varianti colore tra uomo e donna che ci portano indietro al decennio degli anni 90 con POP fluo a contrasto accostati a bianco, grigio e nero.

Puma Thunder rende omaggio alle prime silhouette avanguardiste di PUMA. Ispirata in particolare al modello running degli Anni 90 con tecnologia Cell System e alla celebre collaborazione di PUMA x McQueen, ha uno stile unico, con un look and feel voluminoso e sfrontato. Dettagli esagerati, proporzioni gonfiate e il mix di materiali premium come il suede, la pelle e il mesh le riservano un posto in prima fila sulle passerelle internazionali.