Intimissimi: una sfilata incantata con Sarah Jessica Parker Intimissimi A/I 2018-19. Ufficio stampa 1 di 21 Sarah Jessica Parker alla sfilata di Intimissimi A/I 2018-19. Ufficio stampa 2 di 21 Chiara Ferragni alla sfilata di Intimissimi A/I 2018-19. Ufficio stampa 3 di 21 Alexa Chung ospite alla sfilata di Intimissimi A/I 2018-19. Ufficio stampa 4 di 21 Jourdan Dunn alla sfilata di Intimissimi A/I 2018-19. Ufficio stampa 5 di 21 Intimissimi A/I 2018-19. Ufficio stampa 6 di 21 Intimissimi A/I 2018-19. Ufficio stampa 7 di 21 Intimissimi A/I 2018-19. Ufficio stampa 8 di 21 Intimissimi A/I 2018-19. Ufficio stampa 9 di 21 Intimissimi Uomo A/I 2018-19. Ufficio stampa 10 di 21 Intimissimi A/I 2018-19. Ufficio stampa 11 di 21 Intimissimi A/I 2018-19. Ufficio stampa 12 di 21 Intimissimi A/I 2018-19. Ufficio stampa 13 di 21 Intimissimi Uomo A/I 2018-19. Ufficio stampa 14 di 21 Intimissimi A/I 2018-19. Ufficio stampa 15 di 21 Intimissimi A/I 2018-19. Ufficio stampa 16 di 21 Intimissimi A/I 2018-19. Ufficio stampa 17 di 21 Intimissimi A/I 2018-19. Ufficio stampa 18 di 21 Intimissimi A/I 2018-19. Ufficio stampa 19 di 21 Intimissimi A/I 2018-19. Ufficio stampa 20 di 21 Intimissimi Uomo A/I 2018-19. Ufficio stampa 21 di 21

Un giardino di un castello incantato, tra piume fluttuanti, pizzi e merletti hanno intrattenuto ambassador, influencer e ospiti da tutto il mondo. Le top model, trasformate in creature magiche dalla lingerie della nuova collezione autunno-inverno di Intimissimi. Una notte glamour per Verona, con il patron Sandro Veronesi che ha salutato tutti gli ospiti e ha subito espresso la gioia di avere come ospite l’attrice americana e icona di stile Sarah Jessica Parker. Ad aprire la passerella la top Irina Shayk, ambasciatrice del brand in tutto il mondo, oltre che neomamma e fidanzata dell’attore e regista Bradley Cooper. In sfilata insieme ad Irina, le top model Isabeli Fontana e Anne V, e poi Nadja Bender, Lais Olivera, Zhenya ed Emi Renata.



Enchanted Forest è stato il mood del mega fashion show: nell’head quarter del Gruppo Calzedonia a Verona ha preso vita una sfilata adornata da scenografici candelabri, luci suffuse con tanto di canti di pettirosso e volo di farfalla. L’atmosfera fiabesca si adatta perfettamente sulla nuova collezione autunno-inverno di Intimissimi: circondate da un giardino segreto modelle come fate hanno indossato corpetti, brassière e culotte, body e corpetti. Tutti decorati da intarsi e ricami. E poi sottovesti, pigiama da uomo, kimono, in un mix di tessuti che spaziano dalla seta al velluto fino al macramè e paillettes.



Oltre alla nuova testimonial del brand Sarah Jessica Parker, ospite alla sfilata la neosposa Chiara Ferragni, la it-girl e designer britannica Alexa Chung e la modella Jourdan Dunn. Tanti, tantissimi gli influencer italiani e internazionali: Tess Masazza, Helena Bordon, Bruna Marzquezine, Beatrice Valli, Paola Turani, Linda Morselli, Marco Borriello, Stefano De Martino.