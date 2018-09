5 settembre 2018 05:30 Brunello Cucinelli e la grandiosa inaugurazione a Solomeo Tra vigneti e opere dʼarte «così regalo bellezza alla mia terra»

Ha compiuto 65 anni da qualche giorno (è nato il 3 settembre del 1953) e 40 anni fa ha realizzato il suo sogno “tra cashmere e filosofia”. Oggi Brunello Cucinelli guida un’azienda di fama internazionale del valore di oltre 500 milioni di euro con più di 1000 dipendenti e altri 1700 all’estero dell’età media di 35 anni e più 3000 impegnati nei 300 laboratori. Ma a Brunello, prima dei numeri, fatturati e bilanci, importanti certo, arriva la sua terra, che adora e conserva cura. Una terra così tanto amata, che riesce più e meglio di tanti celebrati distretti industriali, a restituire all’uomo concetti, elementari come bellezza, rispetto e dignità umana, coniugando sapientemente con il profitto che da queste parti, però, da proprietà privata diventa bene sociale e collettivo.

Brunello Cucinelli e la grandiosa inaugurazione a Solomeo. Brunello Cucinelli. Ufficio stampa 1 di 15 Brunello Cucinelli durante la conferenza stampa al Borgo di Solomeo. Ufficio stampa 2 di 15 Brunello Cucinelli durante la conferenza stampa al Borgo di Solomeo. Ufficio stampa 3 di 15 Borgo di Solomeo (PG). Ufficio stampa 4 di 15 Valle di Solomeo (PG). Ufficio stampa 5 di 15 Teatro di Solomeo (PG). Ufficio stampa 6 di 15 Teatro di Solomeo (PG). Ufficio stampa 7 di 15 Monumento alla Dignità dell'Uomo, Solomeo (PG). Ufficio stampa 8 di 15 Monumento alla Dignità dell'Uomo, Solomeo (PG). Ufficio stampa 9 di 15 Chiesa di San Bartolomeo, Solomeo (PG). Ufficio stampa 10 di 15 Chiesa di San Bartolomeo, Solomeo (PG). Ufficio stampa 11 di 15 Cantine vinicole di Solomeo (PG). Ufficio stampa 12 di 15 Castello di Solomeo (PG). Ufficio stampa 13 di 15 Borgo della Spiritualità, Solomeo (PG). Ufficio stampa 14 di 15 Borgo della Spiritualità, Solomeo (PG). Ufficio stampa 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Così, il “Progetto per la bellezza”, annunciato nel 2014, ora è pronto per essere aperto al pubblico e presentato in anteprima al cospetto di una vasta platea di giornalisti: 100 ettari di campagna restituiti al loro splendore rinascimentale, tra vigneti, uliveti, girasoli, cantine e opere d’arte. “Ho sempre creduto in una forma di capitalismo umanistico contemporaneo: lavorare e vivere in un borgo e nella sua periferia è un modo garbato di esprimere questa aspirazione”. E insediando una grande fabbrica – al tempo stesso all'avanguardia e antichissima – facendo crescere la famiglia ta gli stessi magnifici panorami umbri in cui lui, figlio id contadini, è nato a Castel Rigone, vicino Perugia.

Borgo di Solomeo (PG). Dal 1982 ha piantato le radici a pochi chilometri di lì, a Solomeo, borgo ricco di una storia che risale al 1361, immerso in uno di quei paesaggi perugini dalla luce dorata. Lo ha restaurato con gusto e perfezione, e grande rispetto per i materiali. «Combinare la bellezza del passato con la bellezza del futuro, coniugare impresa e famiglia, innovazione e tradizione, profitto e dono, denaro e umanità. E con la scuola trasmettere appunto il valore della creatività manuale, così che gli allievi continuino a vedere i manufatti artigianali come prodotti d'arte, eccellenze apprezzate in tutto il mondo» spiega Cucinelli.

Monumento alla Dignità dell'Uomo, Solomeo (PG). Così, non solo una fabbrica moderna in pianura che si affaccia sui cipressi e i pini ma, in alto, Solomeo ripristinato, ripopolato, arricchito di un nuovo teatro all'italiana e di un'arena all'aperto con una grande e attiva cantina, le viti coltivate, i filari di cipressi ricollocati al loro posto, la chiesa di San Bartolomeo restituita al suo incanto. Tra i vicoli secolari, le sedi sparse della sua realtà imprenditoriale e della scuola professionale che ha aperto: tra sartoria, rammendo e rammaglio giardinaggio e orticoltura e arti murarie. È un Umbria meravigliosa e sapiente, quella di Brunello Cucinelli, una terra che ha il pregio di essere offerta a tutti, con lui stesso che diviene Custode della natura e del lavoro. Queste sono le certezze del filosofo della moda che cita Platone e Goethe, Marco Aurelio e Adriano, Frank Capra e Akira Jurosawa, che punta sull'impegno quotidiano in un ambiente confortevole capace di esaltare l'uomo. E custodire la sua dignità.