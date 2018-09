I nuovi orologi diventano simbolo di contemporaneità Rado Thinline True Nature Collection Ufficio stampa 1 di 6 Bell & Ross BR 03-92 Diver Blue. Ufficio stampa 2 di 6 Swatch Skinbrushed collezione Skin Irony. Ufficio stampa 3 di 6 Hamilton Ventura Elvis80. Ufficio stampa 4 di 6 Tudor Black Bay GMT. Ufficio stampa 5 di 6 Rado Thinline True Nature Collection. Ufficio stampa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Bell & Ross BR 03-92 Diver Blue, 42 mm | il primo modello subacqueo della casa francese a presentare l'iconica cassa quadrata di forma angolare. Una rarità e una sfida tecnica, che Bell & Ross ha superato a pieni voti. Affermato in orologi per impieghi militari, il brand Bell & Ross ha presentato un modello subacqueo molto particolare, con la cassa quadrata, il rende difficile assicurare l'impermeabilità. Ma il modello BR 03-92 Diver Blue è riuscito a rispettare i parametri stabiliti dalle norme internazionali. Come la tenuta stagna di almeno 100 metri, lancette posizionate sul quadrante in modo da poter essere viste al buio ad almeno 25 centimetri di distanza grazie alla lancetta delle ore rivestita in materiale luminescente giallo, colore che con l'aumentare della profondità tende a svanire, mentra rimane ben in vista la luminescenza bianca della lancetta dei minuti, decisamente più importante per un subacqueo. Il movimento è un calibro automatico Swiss made e il cinturino può essere, a scelta, di caucciù o di tela.



Tudor Black Bay GMT | Segnatempo contemporaneo dalle linee neovintage, impermeabile e con autonomia di 70 ore, il Black Bay GMT consente per la prima volta di impostare due fusi orari aggiuntivi, oltre a quello locale. con il suo distintivo cromatico blu e bordeaux e il quadrante che si ispira ai modelli subacquei che hanno fatto grande il marchio fin dagli Anni 50, il bracciale è rivettato come nei celebri orologi pieghevoli di sessan'anni fa.



Rado Thinline True Nature Collection | Sembra emergere da un prato bagnato di rugiada con i riflessi di primo mattino: la ceramica hi-tech verde lucida del modello verde con quarante in madreperla e struttura ramage brillante. Rado celebra così la nuova partnership con Grandi Giardini Italiani. La linea True Thinline è tra le più importanti di Rado per la sua ostruzione interamente in ceramica hi-tech e l’innovativa cassa monoblocco, leggera e sottile ma perfettamente in armonia con le sue proprietà di durevolezza e resistenza ai graffi. Adesso, grazie a un estetica ispirata al mondo naturale, ciascun modello declina delicatamente gli elementi naturali più evocativi, trasformando questi segnatempo in oggetti davvero unici.



Skinbrushed di Swatch della collezione Skin Irony | Con la collezione Skin Irony composta da otto diverse declinazioni tutte (per la prima volta) in acciaio si è voluto celebrare ll'icona del suo orologio più sottile. Con Skin Irony l'obiettivo di Swatch e stato quello di creare una nuova icona di stile, un'innovativa generazione di orologi caratterizzati da un liguaggio formale nuovo, sobrio e minimialista, ma allo stesso tempo ricercato: le casse da 38 mm di diametro hanno uno spessore di soli 5,8 mm, sono relaizzate in acciaio lucido o spazzolato e sono impermeabili fino a 30 metri.



Hamilton Ventura Elvis80 | Unisex, con movimento automatico o al quarzo, è stato il primo orologio eletrrico al mondo dal design furiristico. Con 80 ore di carica, la sua inimitabile cassa a forma di scudo e il vetro inclinato, il ventura fu amato da Elvis Presley che lo indossava anche sotto le armi e sul set di Blue Hawaii. E oggi torna a far (ri)battere il cuore.