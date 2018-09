13 giugno 2018 18:29 Intimissimi Uomo punta al mondo dello sport con tre top testimonial Sullo sfondo della meravigliosa Sardegna, il brand del Gruppo Calzedonia, ha scelto il surfista Francisco Porcella, l’atleta di sport estremi Niccolò Porcella e il calciatore Marco Borriello per interpretare la nuova collezione Beachwesar

L’atleta di sport estremi Niccolò Porcella. ©Intimissimi Uomo

Quando il mondo dello sport incontra lo stile. Un mondo che parla di uomini che amano il comfort, ma senza rinunciare alle tendenze e ai dettagli che non passano inosservati. Un lifestyle che Intimissimi Uomo, marchio del gruppo Calzedonia, vuole esprimere attraverso le passioni che contraddistinguono il l'universo del menswear, come lo sport, i viaggi, i motori, in cui si calano alla perfezione valori importanti come il sacrificio, l’impegno e la determinazione.

Il calciatore Marco Borriello. ©Intimissimi Uomo Così, per la nuova campagna mare, portavoce e testimonial dei core values di Intimissimi Uomo sono tre sportivi d’eccezione: il surfista Francisco Porcella, l’atleta di sport estremi Niccolò Porcella e il calciatore Marco Borriello. Tre declinazioni viventi della passione per lo sport, tre personaggi che attraverso le loro storie fatte di impegno, determinazione ma soprattutto amore rappresentano al meglio l’universo etico ed estetico di Intimissimi Uomo, dove la libertà di esplorare il mondo si intreccia con una quotidianità dinamica, confortevole e sempre in linea con le tendenze del momento. A fare da palcoscenico dei nuovi capi Intimissimi Uomo c’è uno dei paesaggi numero uno dell’Italia, il nostro fiore all’occhiello che tutto il mondo ci invidia: la Sardegna fa da sfondo alla campagna e, anzi, più che sfondo diventa anch’essa protagonista.