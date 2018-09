I profumi d estate si condividono in due

TOSCANELLO TABACCO GOURMAND, PROFUMI DEL FORTE | Un Eau de Parfum unico in cui il tabacco domina con un sofisticato tocco gustativo. L'apertura è l'equilibrio armonioso di fresche note fruttate e l sostenuto da un accordo di latte, tè e rum. Fino a evolvere in un bouquet in cui miele, tabacco e cacao sbocciano con una sinfonia di calde note sensuali di ambra e muschio.

Con la brezza marina dialoga la moda dei profumi unisex. La novità non è certo che le donne usino i profumi agrumati e aspri degli uomini, quanto che gli uomini comincino ad apprezzare, e ad usare, fragranze dalla composizione tipicamente femminile e floreale, principalmente a base di rosa.



Non rosa e basta, che sia turca, bulgara o del Marocco, ma temperata di abbinamenti inediti e considerata oggi persino androgina: mixata alla fava tonka ad esempio dagli accordi di ambra e tabacco, allo zenzero della Tanzania che dà un effetto pungente , al cuoio, alla menta, al rum, a spezie come il pepe nero, il coriandolo, il cardamomo dalle striature di canfora. In fondo l'errore è nel dividere i profumi in due categorie rigide: da donna e da uomo. In Arabia Saudita, ad esempio, molti uomini indossano la rosa di Taif pura perché è una materia prima preziosissima e rara e rappresenta un fiore simbolo di potere.



Un altro esempio è la violetta: Eleonora Duse e Gabriele d'Annunzio la usavano entrambi. E ancora: il gelsomino, considerato un profumo femminile, se mixato al mandarino o al chinotto è usato soprattutto dagli uomini. Non esiste più un sesso definito per un profumo, ma una connotazione olfattiva con la quale è bello giocare, senza farsi imprigionare in un ruolo che può diventare stancante e arbitrario. Così maschile e femminile si fondono: e la pelle fa emergere la differenza.