Sandali (e ciabatte) in città? Oggi non è più tabù

Probabilmente alcuni storcernanno il naso, ma sono molti i sandali visti sfilare sulle passerelle delle collezioni estive 2018. Rigorosamente abbinati a completi giacca e cravatta, a morbidi pantaloni lunghi e blazer destrutturati. Ad essere protagonista è quindi un uomo che veste con eleganza rilassata mista a sicurezza: ma attenzione, perché ai piedi indossa sandali sotto all’abito.



Appoggiarsi alla moda, quindi, può essere un vero e proprio escamotage per essere cool anche con i sandali in città. Di grande tendenza sono quelli realizzati con materiali high-tech (Louis Vuitton ed Ermenegildo Zegna), oppure di pelle 100% dal design super essenziale e super chic (Santoni ed Hèrmes).

Ci sono poi quelli più stile ciabatta con fantasie dipinte a mano (Dolce&Gabbana), oppure quelli più strutturati e preziosi realizzati in pelle di coccodrillo stampata (Kenzo) e infine con maxi loghi che ricoprono il collo del piede (Fendi).



Per quanto riguarda colori e fantasie ci sono quelli più classici testa di moro, neri o in varie sfumature del marrone. Per i più audaci, invece, ci sono anche colorazioni e materiali più accesi come il rosso o la pelle pitonata. Rigorosamente ecologica.