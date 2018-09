News | 5 “ultimissime”dal fronte LifeStyle Prada Luna Rossa. Ufficio stampa 1 di 18 Prada Luna Rossa. Ufficio stampa 2 di 18 Giacca Prada Luna Rossa. Ufficio stampa 3 di 18 Prada Luna Rossa. Ufficio stampa 4 di 18 Giacca Prada Luna Rossa. Ufficio stampa 5 di 18 Prada Luna Rossa. Ufficio stampa 6 di 18 Prada Luna Rossa. Ufficio stampa 7 di 18 Prada Luna Rossa. Ufficio stampa 8 di 18 Felpa "Polo Hi Tech" di Polo Ralph Lauren. Ufficio stampa 9 di 18 Felpa "Polo Hi Tech" di Polo Ralph Lauren. Ufficio stampa 10 di 18 Felpa "Polo Hi Tech" di Polo Ralph Lauren. Ufficio stampa 11 di 18 Felpa "Polo Hi Tech" di Polo Ralph Lauren. Ufficio stampa 12 di 18 La collezione FENDI Eyewear interpretata dall'attore e modello Jamie Campbell . Ufficio stampa 13 di 18 La collezione FENDI Eyewear interpretata dall'attore e modello Jamie Campbell . Ufficio stampa 14 di 18 La collezione FENDI Eyewear interpretata dall'attore e modello Jamie Campbell . Ufficio stampa 15 di 18 Ufficio stampa 16 di 18 Ufficio stampa 17 di 18 La nuova fragranza Musk di ETRO in versione Eau De Parfum. Ufficio stampa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

1 | Un flash back di cui tutti avevamo bisogno, un ritorno a quegli Anni 90 indimenticabili dove chiunque possedeva almeno un pezzo di quella che fu una delle linee di abbigliamento e accessori (iconiche le scarpe da barca con l'iconica linguetta rossa) più riuscite degli ultimi 30 anni. Così Prada rilancia Linea Rossa, reinterpretandola come una collezione tecnica e dinamica, evoluta, improntata alla concezione del mondo del 21esimo secolo. Rimarcando le proprie radici nello sportswear degli Anni 90, la collezione si ispira alla precisione delle linee e all’estetica raffinata che caratterizzavano il look dell’epoca. Prada Linea Rossa era stata presentata per la prima volta nel 1997. La sua nuova incarnazione ha debuttato alle sfilate uomo e donna autunno/inverno 2018-19 e crea una moda sofisticata ad alte prestazioni e competenze tecniche.

2 | Lo spirito Anni 90 torna anche per la nuova Polo Hi Tech di Polo Ralph Lauren: per l’Autunno 2018, infatti, Polo Ralph Lauren: ripropone una totale nuova rivisitazione del concetto di Hi Tech in una collezione speciale che deriva dagli archivi vintage RL. La nuova collezione include pantaloni cargo high-performance, popover con magliette rugby e capi surplus-inspired, e felpe arricchite da grafiche con lettere maiuscole che fanno che strizzano l'occhio alla collezione originale, mentre i dettagli e i tagli hanno un sapore ultra contemporaneo.



3 | Il celebre modello, attore e cantante Jamie Campbell Bower è il volto ufficiale dell’ultima Collezione Fendi di Eyewear da Uomo. Dopo Discovering me, la prima campagna di Fendi Eyewear che esplorava l’universo del protagonista il nuovo capitolo Play me racconta della Rockstar che c’è in lui, raffigurandolo in un momento intimo prima dell'inizio di un concerto a Roma. Con un mix perfetto di sottile ironia e raffintezza, Jamie Campbell Bower incarna perfettamente i valori del DNA dell’Uomo Fendi, in un film dai tratti comici e drammatici allo stesso tempo, visto attraverso le lenti della Collezione FENDI Eyewear Autunno/Inverno 2018-19



4 | È stata battezzata “One of not many” la firma della nuova campagna di comunicazione di Vacheron Constantin che descrive lo straordinario universo che la Manifattura rappresenta da oltre 260 anni, profondamente legata ai valori umani, ricca di un savoir-faire tramandato da generazioni di maestri orologiai e artigiani. Per raccontare questa visione, la Maison ha deciso di collaborare con artisti di talento, la cui personalità e il cui lavoro esprimono la ricerca costante dell’eccellenza, l’apertura al mondo e lo spirito di innovazione e creatività che contraddistinguono Vacheron Constantin. Alternativi, visionari, appassionati e considerati grandi esperti nei rispettivi ambiti, incarnano il concetto di Connoisseurs. A fare da apripista, lo l'artista Benjamin Clementine. Considerato uno dei musicisti più talentuosi della sua generazione, Clementine si è imposto come virtuoso polistrumentista, poeta contemporaneo e cantante dalle doti eccelse. Dotato di uno spirito creativo capace di comunicare con una generazione alla ricerca di “qualcosa di più”, fedele alla sua arte, Benjamin Clementine impersonifica il concetto di “One of not many”.



5 | L'iconica fragranza Musk di ETRO diventa acnhe eau de parfum, è stato realizzata nel celebre flacone in vetro decorato che caratterizza tutti i profumi Etro, con il tappo argentato adornato da una nappina viola . Con Musk edp si veste anche il profumo: viene proposta una confezione interamente rivestita a mano con tessuti di collezione realizzati in due diverse varianti colore a motivi Paisley, in perfetta sintonia con lo spirito del marchio. Il nuovo packaging è legato ai temi del Viaggio, del Gioco e del Colore, dell’Arte e della Natura ed il cliente potrà di scegliere la propria stampa preferita. La fragranza sarà in vendita da ottobre presso la profumeria di nicchia di Via Verri angolo Vicolo Fiori a Milano, nei negozi monomarca e nelle profumerie specializzate.