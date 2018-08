31 agosto 2018 05:30 Beauty Trend: ecco la tua wishlist di settembre Archiviate le vacanze, sta arrivando l’autunno e scatta la voglia di novità. È questa la vera motivazione del rientro: ripartire da basi diverse. Con le primizie beauty imperdibili. Per una stagione al top

10 (+1) nuovi amici, per lui e per lei. Ovvero 10 prodotti effetto problem solver da testare subito. Facili da usare, multitasking che ti aiutano a rifarti il look con un gesto.

BOY DE CHANELl, i trucchi must-have per garantire a ragazzi e uomini un aspetto curato. La nuova linea è composta da fluido colorato, balsamo per le labbra all'olio di jojoba e burro di karité e matite per le sopracciglia.

Reese Witherspoon, testimonial dell'ultima fragranza di Elizabeth Arden "My Fifth Avenue".

Il leggendario trattamento che ha fatto scoprire allo skincare il potere di idratazione e rigenerazione del caviale si rinnova, nasce cos' il soin deluxe per viso, collo e décolleté Skin Caviar Lixe Cream di La Prairie. Dalla texture setosa da prelevare con la sua spatola per preservarne la purezza, la nuova formula miscela l'estratto di caviale della crema classica al caviale mimetico, fruttto di un'avanzata ricerca biotecnologica. Il risultato è Cavair Premier, un complesso che potenzia al massimo l'efficacia rigenerativa del caviale per trasformare il viso day by day: i lineamenti sono rassodati e distesi e la pelle compatta ed elastica. A custodire la texture, l'iconico scrigno blu coblato dal tappo argento.



2 - IL CONTORNO OCCHI

A conferma del suo ruolo leader nella ricerca sui ritmi circadiani e sull’importanza della riparazione cutanea notturna, Estée Lauder presenta Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex Synchronized Recovery che favorisce la riparazione e la prevenzione degli effetti visibili di ogni importante aggressione ambientale nociva per la pelle, fra cui carenza di sonno, azione dei raggi UV, inquinamento e anche esposizione notturna alla luce blu.



3 - BUTTERMASK FOR LIPS

Le labbra sono il 75% più delicate rispetto alla pelle. Hanno meno ghiandole sebacee, quindi si seccano spesso a causa della barriera cutanea delicata. Inoltre, a causa del rapido turnover cellulare, la pelle delle labbra perde acqua 3 volte più velocemente ed è idratata solo 1/3 rispetto alla pelle del viso. Con la sua scarsa ritenzione idrica, non c’è da sorprendersi dunque che le labbra si secchino così velocemente. Kiehl’s Buttermask for Lips è la soluzione perfetta per riparare labbra screpolate in una sola notte. Formulato con Olio di Cocco e Burro di Mango, questo ricco balsamo idratante avvolge le labbra secche e screpolate, riparandone la texture e lasciandole soffici e dall’aspetto più

sano. Per labbra idratate a lungo tutto il giorno.

Idratante anti-age "Skin Caviar Luxe Cream" di La Prairie. 4 - LA MASCHERA IN TESSUTO

Treatment Lotion Hydrating Mask di La Mer, è una maschera super idratante (perfetta per il post-vacanze) realizzata con un cocktail di alghe raccolte a mano in modo asslutmaente sostenibile, inclusa la Scenedesmus, – un’antica alga che si è adattata al passaggio dall’oceano al deserto racchiudendosi in una guaina protettiva – il Miracle BrothTM, un fermento multi-funzione composto da 73 minerali e nutrienti marini che rinvigoriscono e rimpolpano la pelle. Le Deconstructed WaterTM (un’esclusiva La Mer di ingredienti rivitalizzanti)sono infuse con micro gel di alghe e acido ialuronico per creare un sistema di veicolazione che favorisce il rinnovamento, la rigenerazione e l’idratazione profonda. Lenitiva – attenua le irritazioni e i rossori visibili – infonde la pelle di una profonda e nuova vitalità.



5 - IL DETERGENTE

Lancaster ha creato Skin Life, una linea di protezione che offre il più ampio spettro di azione contro gli effetti dell’inquinamento. Il complesso brevettato di Lancaster, il Sistema Oxygen-Fix*, offre alle cellule cutanee una ventata di “aria fresca” e supporta la loro naturale capacità di catturare e utilizzare l’ossigeno di cui hanno bisogno. In questo modo producono molta più energia di quanta sia essenziale per il loro metabolismo. La pelle ritrova tono e levigatezza. In gallery la Mousse detergente dalla texture fresca, elimina le impurità con delicatezza ed efficacia. La pelle rimane fresca e pulita. I pori si restringono.



6 - IL PROFUMO CON CARATTERE

Nuova fragranza nella collezione Private Blend di Tom Ford. È Fougère d'Argent, unisex dalla forte personalità. La sua formula contiene due tipi di lavanda, esaltati dalla menta mixata a geranio. Aromatic e boisè lascia un'elegante scia cremosa.

BOY DE CHANELl, i trucchi must-have per garantire a ragazzi e uomini un aspetto curato. La nuova linea è composta da fluido colorato, balsamo per le labbra all’olio di jojoba e burro di karité e matite per le sopracciglia. 7 - IL PHON HIGH-TECH

Capelli, barba e baffi. Proprio così. Perché l'ultimo modello è Dyson Supersonic in black/nickel, di colore nero-opaco, pensato per il pubblico maschile e funzionale anche per il blow-dry di barba e baffi. Dyson Supersonic è la rivoluzione beauty che due anni fa ha rivoluzionato il settore: silenzioso, maneggevole, pesa la matà degli altri phon, ha un getto d'aria potente con la tecnologia Air Multiplier che non rovina la chioma e, anzi, la protegge dai danni del calore grazie al termistore, che misura la temperatura 20 volte al secondo. La tecnologia Heat Shield consente all'accessorio di rimanere freddo al tatto e il motore digitale brevettato, Dyson V9, è così piccolo da entrare nell'impugnatura dell'apparecchio invece che nella testa.



8 - L'AUTOABBRONZANTE

Ispirata al primo trattamento autoabbronzante creato da Coco Chanel, L’EAU TAN è una creazione esclusiva in limited edition della Ricerca Chanel, in collaborazione con Lucia Pica, Chanel Global Creative Makeup & Color Designer. Si tratta di un’acqua-trattamento che offre un’abbronzatura progressiva e naturale, come quella di una pelle delicatamente accarezzata dal sole all’aria aperta. Perfetta sia d’inverno sia d’estate, L’EAU TAN può essere utilizzata a piacere, in base all’intensità desiderata. La sua formula intensifica e prolunga l’abbronzatura naturale della pelle per un effetto WOW assicurato.

"Fougère d'Argent", la nuova fragranza unisex nella collezione "Private Blend" di Tom Ford. 9 - IL TRUCCO DA RUBARE A LUI

I protagonisti sono tre prodotti di bellezza firmati Chanel che, secondo la Maison fondata nel 1910, sono i trucchi must-have per garantire a ragazzi e uomini un aspetto curato, nati proprio per inserirsi nella beauty routine quotidiana maschile. Dal packaging blu notte, il tris di cosmetici, rappresenta la prima linea di make up maschile creata da Chanel. La famiglia Boy de Chanel, composta da fluido colorato (fondotinta in otto tinte con protezione solare Spf 25, acido ialuronico e polveri soft focus), balsamo per le labbra all’olio di jojoba e burro di karité (che idrata ma non brilla) e matite per le sopracciglia (waterproof e retraibili, sempre appuntite) in quattro diverse tonalità a doppia punta e dotate di scovolino,



10 - IL PROFUMO PER LEI

Elizabeth Arden presenta My Fifth Avenue, una celebrazione moderna dell’ambizione femminile ereditata dalla sua fondatrice. La fragranza rappresneta un’ode alle donne dinamiche e determinate che vivono pienamente la città in cui tutto è possibile. Una celebrazione moderna dell’ambizione femminile e delle infinite possibilità di successo che si generano nel cuore della vibrante New York. Così un boisé floreale composto da violette e gelsomini si fondono all''intensità dei legni ambrati.



11 - IL PROFUMO PER LUI

Bvlgari Man Wood Essence: si apre con una luminosa scintilla di agrumi e spezie. Le scorze di agrumi italiani conducono verso ampie vedute del Mediterraneo. Il coriandolo aggiunge il picco imprevisto di un’avventura infuocata. La vivacità lascia il posto a legni robusti e maschili. Il cipresso è un albero sempreverde, una pianta che fiorisce tutto l’anno, come un appassionato frequentatore della città. Il suo aroma verde e profondo è intensificato dal profumo ardente del vetiver, selezionato da Haiti per essere particolarmente seducente e corposo. La base della fragranza è calda e invitante, e presenta un altro sempreverde, il cedro. Per intensificare l’impatto affumicato, viene riscaldato ulteriormente con la resina frizzante e le note marine.