5 top spa per riprendersi dalla prima ondata di stress settimanale

NUXE ARRIVA IN ITALIA

La prima Spa italiana del marchio francese Nuxe è in Piemonte, presso il relais 4 stelle Santo Stefano a Sandigliano, a pochi chilometri da Biella. Tra sauna, hammam, doccia sensoriale, piscina esterna e sei cabine, la Spa comprende varie categorie di trattamento: i Nuxe Massages a base di Huile Prodigieuse, trattaementi viso, trattaemnti corpo e Rituali Nuxe. Massaggio icona il Pashina, ispirato al cashmere, di cui Biella è rinomata nel mondo.



IL MARE DENTRO

Una Spa atipica, vicina a Trieste dove tradizioni wellness diverse si incontrato in 3600 mq di luminoso benessere. Succede a Porto Piccolo, davanti al mare, in un abbraccio di vegetzione che scende dal Carso e sulla costa trova gli aromi mediterranei, qui nasce la prima spa Bakel. 3600 mq dedicati all'acqua con piscine in e outdoor, ai vapori con saune umide e secche (bagni turchi e finlandesi anche in spazi riservati), percorso kneipp, vasca di deprivazione sensoriale, grotte saline, terrazze prendisole e cabine per ogni sorta di cura per il viso o il corpo. Tra i consigliati i rituali Bora, protocolli detox che utilizzano sale marino ed estratti di caffeina, o quelli Miramare, con scrub per il corpo al burro di mango e sieri biotecnologici per il viso.



LA SPA DI MONTAGNA

Un luogo da visitare già da settembre anche se si dovesse trattare solo di un weekend, è sicuramente la Baviera, con il Lanserhof Tegernsee in particolare. Una struttura di 21 mila metri quadrati progettata dal celebre architetto Christoph Ingenhoven. Qui, tra le valli idilliache, le vette e le sorgenti di iodio e zolfo, l’esperienza di benessere medical-oriented permette ai propri ospiti di ritrovare la forma e l’equilibrio psico-fisico in spazi lussuosi e raffinati, attraverso trattamenti di eccellenza, risultato di una perfetta simbiosi tra naturopatia e avanguardia medica. Il metodo di intervento è quello Mayr, che considera il benessere dell’intestino la via primaria per raggiungere uno stato di salute ideale. I programmi personalizzati di trattamento sono studiati dopo diagnosi specifiche. Per rilassarsi e purificarsi al meglio occorrono dai cinque ai sette giorni di permanenza. Ciascun piano di trattamento è personalizzato.



RELAX IN SICILIA

Ha inaugurato qualche settimana fa La Zagara Spa by Clarins, nuovo tempio del benessere presso I Monasteri Golf Resort. Un angolo di paradiso alle porte di Siracusa immerso in coltivazioni di agrumi profumatissimi: la nuova Spa nella Sicilia orientale, è il luogo perfetto dove ritrovare l'armonia, abbandonandosi ai trattaemnti personalizzati (oltre 80 movimenti capaci di drenare, rassodare, tonificare e ringiovanire) effettuati nelle cinque cabine attrezzate . Oltre a varie attività: bagno turco, doccia emozionale, sauna e vasca idromassaggio.



IL BELLO DELLE TERME

Rilassarsi e rigenerarsi sono le parole d’ordine del Centro Spa & Vital delle Terme Merano. Tra le proposte si può scegliere il pacchetto “Profumi altoatesini” comprensivo di: 1 Bagno salino al pino mugo dell’Alto Adige (20 min.), 1 Massaggio alla schiena con essenze altoatesine (20 min.) e 1 ingresso alle Terme di 2 ore. Fra i trattamenti più richiesti ci sono anche il Massaggio sportivo, ideale per sciogliere tensioni muscolari e rigidità articolari dopo l’attività fisica, il Massaggio alla schiena con miele altoatesino che abbina il miele alla manipolazione intensiva del tessuto connettivo, favorendo l’effetto disintossicante e contribuendo a scogliere tensioni profonde. Non manca il Trattamento viso SOFRI Basic, bellezza naturale ricavata dall’energia delle piante. Questa linea di prodotti nasce da una profonda conoscenza delle proprietà contenute nelle sostanze di origine vegetale e dell’azione terapeutica dei colori sul corpo e la mente.