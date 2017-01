Trasporti sostenibili, Parigi testa navette elettriche senza pilota

Per far fronte ai crescenti problemi di traffico e inquinamento , il Comune di Parigi ha lanciato la sperimentazione di due navette elettriche a guida autonoma . I due mezzi, che possono ospitare fino a sei passeggeri seduti, hanno iniziato a transitare sul ponte Charles de Gaulle, collegando le stazioni di Lyon e Austerlitz. Il servizio di trasporto, sostenibile e gratuito , proseguirà fino ad aprile.

A Parigi arrivano le navette elettriche senza pilota 1 di 16 Da video Da video A Parigi arrivano le navette elettriche senza pilota 2 di 16 Da video Da video A Parigi arrivano le navette elettriche senza pilota 3 di 16 Da video Da video A Parigi arrivano le navette elettriche senza pilota 4 di 16 Da video Da video A Parigi arrivano le navette elettriche senza pilota 5 di 16 Da video Da video A Parigi arrivano le navette elettriche senza pilota 6 di 16 Da video Da video A Parigi arrivano le navette elettriche senza pilota 7 di 16 Sito ufficiale Sito ufficiale A Parigi arrivano le navette elettriche senza pilota 8 di 16 Da video Da video A Parigi arrivano le navette elettriche senza pilota 9 di 16 Da video Da video A Parigi arrivano le navette elettriche senza pilota 10 di 16 Da video Da video A Parigi arrivano le navette elettriche senza pilota 11 di 16 Da video Da video A Parigi arrivano le navette elettriche senza pilota 12 di 16 Da video Da video A Parigi arrivano le navette elettriche senza pilota 13 di 16 Da video Da video A Parigi arrivano le navette elettriche senza pilota 14 di 16 Da video Da video A Parigi arrivano le navette elettriche senza pilota 15 di 16 Da video Da video A Parigi arrivano le navette elettriche senza pilota 16 di 16 Da video Da video A Parigi arrivano le navette elettriche senza pilota leggi dopo slideshow ingrandisci

I test - Nei quattro mesi di test su strada, saranno raccolte informazioni su prestazioni, affidabilità e sicurezza, nonché opinioni e suggerimenti dei passeggeri. Altre sperimentazioni saranno condotte, sempre nel corso del 2017, tra il castello di Vincennes e il giardino del Bois di Vincennes e all'interno del Cea di Saclay, il centro di ricerca sull'energia atomica.



Come funzionano le navette - Come accade per la metropolitana, le navette vanno avanti e indietro su un'unica corsia, sette giorni a settimana. Denominate "EZ10", procedono a una velocità di 25 chilometri all'ora. I minibus fanno affidamento su un sistema di guida autonoma basato sul Gps, ma a bordo è presente un dipendente della Ratp, l'ente autonomo dei trasporti parigini.