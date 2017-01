Senato a emissioni zero, arrivano le auto elettriche di rappresentanza

Zero emissioni inquinanti, libero accesso alle zone a traffico limitato, un "pieno" con 4 euro (tasse comprese), fino a 150 chilometri di autonomia e nessuna necessità di cambiare olio e filtri. Sono queste le caratteristiche delle quattro nuove auto elettriche scelte dal Senato italiano come vetture di rappresentanza in sostituzione delle più inquinanti e costose auto blu. Si parla di un risparmio stimato in 310mila chilowatt l'anno con conseguenti benefici sia in termini di impatto ambientale - minori emissioni stimate in circa 230 tonnellate di CO2 all'anno - sia in termini economici.