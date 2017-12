Le linee ferroviarie da incubo secondo Legambiente Legambiente 1 di 1 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Alle prime tre classificate come peggiori ferrovie del Paese, seguono la Verona-Rovigo, la Brescia-Casalmaggiore-Parma, l'Agrigento-Palermo, la Settimo Torinese-Pont Canavese, la Campobasso-Roma, la Genova-Savona-Ventimiglia e la Bari-Corato-Barletta.



"L'Italia - scrive Legambiente nel rapporto - ha bisogno di aumentare sensibilmente il numero di passeggeri che viaggiano in treno se vuole ridurre le emissioni di CO2 come previsto dall'Accordo di Parigi. Ma l'entrata in vigore dell'orario ferroviario invernale vede ancora una volta aumentare l'offerta di treni ad alta velocità e poche novità sul resto della rete".



Le linee utilizzate quotidianamente da 3 milioni di pendolari, insomma, negli ultimi anni hanno visto ridursi costantemente i fondi, dirottati verso la redditizia alta velocità, usata soltanto da 170.000 utenti. E poiché i treni dei pendolari, sono sempre più scarsi, malridotti e inaffidabili, gli italiani finiscono per preferire l'auto: la Roma-Lido ha visto un crollo del 45% dei passeggeri negli ultimi anni (da 100mila a 55mila), la Circumvesuviana del 22%.



Legambiente denuncia quindi "l'inadeguatezza delle risorse a disposizione per il servizio ferroviario regionale, diminuite del 29,5% rispetto al 2009. Malgrado il cambiamento positivo portato dal ministro Delrio, con risultati che si vedono negli stanziamenti per l'acquisto di nuovi treni per i pendolari e in questa Legge di Bilancio con la detrazione introdotta per gli abbonamenti, abbiamo bisogno che il tema dei pendolari diventi una priorità di governo, e che lo sia per molti anni, se vogliamo cambiare questa situazione".