20 ottobre 2017 Trasporti, la Lombardia è lo snodo più importante in Italia

La Lombardia è lo snodo più importante d’Italia nel settore dei trasporti. La regione ha investito circa 1,6 miliardi di euro per nuovi treni e servizi per i pendolari. Nella classifica della movimentazione merci il primo posto è occupato dall’aeroporto di Malpensa, seguito da quello di Roma Fiumicino e Orio al Serio (Bergamo). Il report, pubblicato sul sito della regione, è stato rilasciato in vista del referendum del 22 ottobre.

Le merci - Nel 2016 nell’aeroporto di Malpensa sono state movimentate più di 540mila tonnellate di merci, più del cinquanta per cento del totale del traffico nazionale, con un incremento del 7,4 per cento rispetto al 2015. A Orio al Serio sono state movimentate oltre 117mila tonnellate, con un calo del 2,7 per cento rispetto al 2015. In leggero calo anche lo scalo di Linate, con circa 15mila tonnellate, che registra un meno due per cento. Anche in Europa la Lombardia ricopre una posizione di tutto rispetto: Malpensa è al nono posto tra gli aeroporti europei. Il primato spetta, invece, allo scalo di Francoforte, seguito da Parigi, Amsterdam Schiphol e Londra Heathrow.



I passeggeri - Tre aeroporti lombardi entrano nella classifica dei primi cinque d’Italia per passeggeri trasportati nel 2016. Al primo posto c’è Roma Fiumicino; al secondo Malpensa, seguito da Orio al Serio e Linate. Lo scorso anno a Malpensa sono stati trasportati, in arrivo e in partenza, più di 19,4 milioni di passeggeri, il 4,5 per cento in più rispetto al 2015; a Orio al Serio più di undici milioni di passeggeri, il sette per cento in più rispetto al 2015; a Linate più di 9,6 milioni, dato in linea con la performance del 2015.