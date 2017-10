Innovazione, Lombardia capofila: oltre 200 brevetti in 10 anni

La Lombardia è capofila dell’innovazione in Italia . Ogni giorno vengono depositati, nella regione, 50 brevetti nazionali . In particolare, nel periodo tra il 2005 e il 2015 ne sono stati registrati quasi 191 mila, pari al 28% di tutti quelli italiani . Quindicimila sono stati, invece, i brevetti europei, ben il 34,5% dell’intero dato nazionale. Sul totale italiano "pesano" soprattutto le invenzioni lombarde: nel periodo di riferimento sono state quasi 29 mila su 97 mila, una percentuale del 30%. Gran parte di queste, circa 24 mila, sono nate a Milano. È quanto emerge dalle elaborazioni della Camera di Commercio del capoluogo lombardo , su dati del Ministero dello Sviluppo economico , riportate dalla Regione in vista del referendum consultivo per l’autonomia fissato per il 22 ottobre .

Milano è la provincia più virtuosa - Milano è la provincia che vanta il maggior numero di brevetti nazionali: oltre 157mila; l’82,4% del totale lombardo e il 23,1% di quello nazionale. A seguire Roma che, però, fa registrare la metà dei brevetti: 85.521. Torino arriva a 52.158 e Bologna a 26.412. A livello regionale, la Lombardia è prima con 190.763. Seguono Lazio (92.408), Emilia Romagna (71.740) e Piemonte (65.265).



Brevetti europei - La Lombardia - nel periodo 2003-2013 - traina il Paese con 15.048 brevetti e Milano è la città più rappresentata, con una dato pari a 7.872 che rappresenta il 52,3% del totale lombardo e il 18,1% del totale nazionale. Al secondo posto l’Emilia Romagna con 6.841 (il 15,7% del totale nazionale). Per quanto riguarda le province, Milano da sola ha fatto più depositi dell’intera Emilia Romagna (7.872 contro 6.841). Seguono poi Torino (3.316, il 7,6% del totale nazionale), Bologna (2.700, 6,2%) e Monza e Brianza (1.887, 4,3%). Tra le prime spiccano altri capoluoghi lombardi come Brescia e Bergamo con il 3% e Varese con il 2%.



Invenzioni - Anche per l’area invenzioni il primato spetta alla Lombardia: nel periodo 2005-2015, ha registrato 28.630 novità. Al secondo e terzo posto, rispettivamente, Emilia Romagna (15.417) e Veneto (12.754). Milano è al vertice tra le province con 23.805 invenzioni. Si piazza, invece, al secondo posto Torino (10.592, meno della metà di Milano). Sul podio anche Bologna, con 7.818 invenzioni.



Divario tra Nord e Sud d’Italia - I dati evidenziano un divario significativo tra Nord e Sud. Le domande di brevetto nazionale depositate nel periodo di riferimento sono state solo 1.241 in Campania, 1.119 in Puglia, 1.025 in Sicilia e 694 in Calabria. Cambia poco anche sul fronte dei brevetti europei: 556 in Campania, 435 in Puglia, 214 in Sicilia e 105 in Calabria.