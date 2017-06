Rinnovabili, crescita record nel 2016

Il solare rappresenta il 47% dell'incremento, l'eolico il 34%, l'idroelettrico il 15,5%. Il 2016 aveva già segnato un record nell'ambito della capacità installata e dell'abbattimento dei costi di produzione. In molti Paesi (Danimarca, Egitto, India, Messico, Perù, Emirati Arabi Uniti) l'energia pulita costa ormai meno di quella derivata da fonti fossili: appena 5 centesimi di dollaro al kilowattora.



Le emissioni di anidride carbonica provocate dalle fonti fossili e dall'industria sono rimaste stabili per il terzo anno consecutivo, nonostante una crescita del 3% dell'economia mondiale e una crescente domanda di energia. Questo va attribuito alla riduzione dell'uso del carbone, ma anche alla crescita dell'efficienza energetica e delle fonti pulite.



Stallo della transazione energetica - Tuttavia, sottolinea il rapporto, la transizione energetica non procede abbastanza velocemente per raggiungere gli obiettivi fissati dall'accordo di Parigi. Nonostante l'anno scorso gli investimenti nelle energie verdi siano stati il doppio di quelli in fonti fossili, gli investimenti in nuove centrali pulite sono calati del 23% rispetto al 2015, attestandosi a 241,6 miliardi di dollari.



Usa leader dell'energia pulita - Nel campo delle rinnovabili, gli Stati Uniti restano i leader mondiali, con il 19% degli investimenti. Parliamo di un giro d'affari pari a 46,4 miliardi di dollari, in calo del 10% rispetto all'anno precedente. E' stato tuttavia registrato un forte aumento negli investimenti su piccole fonti (soprattutto pannelli solari sui tetti delle abitazioni), per 13,1 miliardi di dollari.