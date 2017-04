Rinnovabili, 2016 da record per nuova capacità installata

Il 2016 è stato un anno record per la crescita delle rinnovabili a livello globale, con costi di produzione sempre più bassi. E' quanto emerge da un rapporto redatto dall'Unep, il programma ambientale dell'Onu. Nel 2016 la nuova capacità installata di energia rinnovabile (sole, vento e altre fonti verdi) è aumentata dell'8%, mentre nello stesso arco temporale la spesa media di capitale per megawatt, per fotovoltaico ed eolico, è calata di oltre il 10%.

Nel report "Global Trends in Renewable Energy Investment 2017" si legge che l'anno scorso, a fronte di una riduzione del 23% degli investimenti globali rispetto all'anno precedente, la nuova capacità installata è aumentata a 138,5 gigawatt (dai 127,5 gigawatt del 2015).



A crescere nel mondo è stata anche la percentuale di energia elettrica globale fornita dalle rinnovabili, dal 10,3% del 2015 all'11,3% nel 2016. Tale quota ha evitato che finissero in atmosfera 1,7 miliardi di tonnellate di CO2 sotto forma di emissioni.



Nel 2016 sono stati investiti globalmente 113,7 miliardi di dollari (-34% dal 2015) nel fotovoltaico, mentre la capacità installata è aumentata a 75 gigawatt (quota record). Per quanto riguarda l'eolico gli investimenti sono stati di 112 miliardi e mezzo (-9%), per una capacità installata di 54 gigawatt (in leggero calo rispetto ai 63 gigawatt dell'anno precedente).