Olanda, dal 1° febbraio il 100% dei treni andrà a vento

Dal 1° febbraio l'intera flotta di treni in servizio in Olanda sarà alimentata dall'energia eolica. Lo ha annunciato la compagnia ferroviaria nazionale (Ns), precisando che si tratta del primo caso al mondo . "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo un anno prima del previsto", ha spiegato il portavoce della società Ton Boon. Il progetto avrebbe dovuto infatti essere inaugurato il 1° gennaio 2018.

La Ns, che effettua ogni giorno 5.500 corse, consuma all'anno 1.200.000.000 chilowattora. "Una pala eolica che funzioni per un'ora consente di far avanzare un treno per 200 chilometri", hanno spiegato gli sviluppatori, che puntano a diminuire entro il 2020 l'energia utilizzata per passeggero del 35% rispetto al 2005.



Secondo Michel Kerkhof, account manager di Eneco, questa soluzione potrebbe rivoluzionare l'impiego di energie rinnovabili nel settore ferroviario e in altre industrie primarie. "I trasporti - ha spiegato - sono responsabili del 20% delle emissioni di CO2 in Olanda". Gli impianti eolici forniranno al sistema ferroviario 1,4 bilioni di wattora, l'equivalente di quanto consumato dalle abitazioni della sola Amsterdam.