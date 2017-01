26 marzo 2015 Lavorare a maglia grazie al vento: dall'Olanda arriva il telaio a energia eolica Le pale installate sulla macchina catturano il vento e tessono la lana, evitando sprechi di energia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:47 - Confezionare sciarpe e foulard utilizzando la forza del vento. La designer olandese Merel Karhof ha messo a punto una macchina per maglieria alimentata unicamente dall'energia eolica. Grazie a delle pale installate sopra l'apparecchio, la Wind Knitting Factory è in grado di lavorare la lana in un lungo foulard evitando qualunque spreco di energia.

I filamenti che andranno a costituire i cosiddetti Windworks dell'artista olandese sono disposti nella parte centrale della macchina lungo cerchi concentrici disposti a cono: man mano che il capo prende forma, la lana viene rimpiazzata "scivolando" lungo questa struttura, fino all'esaurimento del gomitolo.



L'iniziativa di Merel Karhof ha scatenato una vera propria "corsa alle rinnovabili" nella piccola comunità di Zaanse Schans, a nord-est di Amsterdam. Seguendo il suo esempio, altri due mugnai hanno deciso di sfruttare l'energia eolica dei loro mulini a vento per realizzare lavori che invece richiederebbero un largo impiego di energia elettrica: De Kat ("Il gatto") per produrre i coloranti e Het Jonge Schaap ("La giovane pecora") per lavorare il legname.