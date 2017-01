La Torre Eiffel diventa "green": installate due pale eoliche a 127 metri di altezza

Sette metri d'altezza, tre di diametro e una capacità produttiva di 10mila kilowatt all'anno. Sono i numeri della due pale eoliche installate al secondo piano della Torre Eiffel, a 127 metri di altezza. Il luogo simbolo di Parigi prosegue in questo modo il suo impegno "verde" che punta a un'alimentazione energetica al 100% rinnovabile. Le due turbine, ad asse verticale, sono di colore grigio talpa come "la dama di ferro" per "mimetizzarsi" al meglio nella sua struttura.