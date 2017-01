19 febbraio 2015 Olanda, il "mulino a vento" di ultima generazione che produce energia pulita The Dutch Windwheel è l'edificio sostenibile del futuro dotato di impianto eolico, pannelli solari, sistema di raccolta dell'acqua piovana e generatore di biogas Tweet google 0 Invia ad un amico

11:08 - Due grandi anelli sospesi sull'acqua che ospiteranno 40 cabine rotanti, 72 appartamenti, 160 camere d'albergo, negozi e un ristorante panoramico. E' il progetto della Dutch Windwheel, l'edificio del futuro che produce energia pulita nel porto di Rotterdam, in Olanda. Una sorta di mulino a vento di ultima generazione dotato di una turbina eolica, pannelli solari, un sistema di raccolta dell'acqua piovana e un impianto di produzione di biogas.

La residenza del futuro - Il progetto Dutch Windwheel vedrà la luce nel porto di Rotterdam: si tratta di un grande edificio di ultima generazione a struttura circolare, realizzato in vetro e acciaio. La sua struttura è costituita da due anelli concentrici, entrambi "abitabili". In quello esterno verranno realizzate 40 cabine rotanti panoramiche che offriranno una visuale privilegiata della città, mentre in quello interno saranno ospitati 72 appartamenti, 160 camere d'albergo, negozi e un ristorante panoramico.



Un mulino hi-tech sostenibile - Sul sito ufficiale si legge "Dutch Windwheel è l'icona del futuro sostenibile, il più innovativo mulino del mondo". Il centro della struttura è formato da una turbina eolica e un convertitore di energia eolica elettrostatica, realizzato come un un mulino a vento senza parti in movimento. Un sistema di tubi in acciaio converte l'energia eolica in elettricità senza parti meccaniche in rotazione, permettendo quindi un impianto più silenzioso e facile da controllare.



Un complesso di rinnovabili - L'impianto eolico non rappresenta però l'unica tecnologia sostenibile dell'edificio, che comprenderà anche un sistema di pannelli solari e un complesso di raccolta dell'acqua piovana situato sul tetto. È inoltre previsto un sistema per il recupero dell'acqua dei rubinetti che verrà convogliata alle zone umide intorno alla Windwheel e di un impianto di produzione di biogas a partire dai rifiuti organici prodotti da residenti e ospiti.