Non solo salute e gusto, con la dieta mediterranea si usa il 25% di acqua in meno

Oltre a essere gustosa e a far bene alla salute , la dieta mediterranea è anche "amica" del pianeta : la preparazione dei cibi nostrani consuma infatti il 25% di acqua in meno rispetto agli altri regimi alimentari. E' quanto emerge da uno studio del Crea (Consiglio nazionale per la ricerca in agricoltura), secondo cui le risorse idriche risparmiate sono pari a 1104 litri di acqua al giorno pro capite .

Quanto mangiamo mediterraneo? - I ricercatori hanno preso in esame la dieta realmente seguita da 2317 adulti italiani. Nel corso dei test sono stati associati gli alimenti effettivamente consumati per tre giorni del campione prescelto alla relativa impronta idrica, ossia al volume totale di acqua dolce impiegata per produrli. Successivamente è stata misurata la "mediterraneità" delle abitudini alimentari ed è risultato che il 68% del campione segue il regime mediterraneo.



Una ricerca "vincente" - Lo studio, presentato alla prima World Conference on the Mediterranean Diet di Milano, ha ottenuto un importante riconoscimento: è stato classificato dall'International Scientific Committee dell'evento, come uno dei tre migliori tra quelli sottoposti ed è stato inserito nella sessione "Winning abstracts - Best Communications".