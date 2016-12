Studio Gb: "Con la dieta vegana otto milioni di morti in meno nel 2050"

La ricerca - I ricercatori hanno elaborato quattro diversi scenari alimentari: uno definito "business as usual" in cui si mantengono le attuali tendenze in termini di dieta, uno in cui si limita la carne a 300 grammi a settimana aumentando l'apporto di frutta e verdura, uno strettamente vegetariano e uno vegano. Il maggior "guadagno" in termini di vite salvate, soprattutto per le minori malattie cardiovascolari ma anche per tumori e patologie legate all'obesità, scaturirebbe appunto dalla dieta vegana, seguita dalla vegetariana (7,4 milioni di morti risparmiate).



Dieta amica di ambiente e portafogli - I due regimi alimentari a base di frutta e verdura permetterebbero anche i maggiori vantaggi in termini di riduzione delle emissioni di gas serra (dovute agli allevamenti intensivi), del 63% per la dieta vegetariana e del 70% per la vegana, mentre quella "moderatamente carnivora" le ridurrebbe del 30%. I benefici economici per i sistemi sanitari, inoltre, andrebbero dai 700 ai mille miliardi di dollari l'anno.



"Le diete sbilanciate, con un consumo eccessivo di carne, sono responsabili del maggior peso globale in termini di perdita di salute", affermano gli autori dello studio. "Allo stesso tempo - aggiungono - il sistema alimentare è responsabile di più di un quarto delle emissioni, ed è una delle forze principali che spingono i cambiamenti climatici".



Sostenitori e detrattori - Nonostante in tutto il mondo, compresa l'Italia, i "convertiti" ai regimi vegano e vegetariano siano in continuo aumento, c'è ancora chi dubita dell'efficacia "miracolosa" della dieta "verde". Come ha ricordato ad esempio Graziano Barera, primario di neonatologia dell'ospedale San Raffaele di Milano, la dieta vegana può provocare danni se adottata nei primi anni di vita. Dall'altro lato, però, sono numerosi gli studi che dimostrano i benefici prodotti sull'organismo adulto. Tra questi spiccano l'azione anti-cancro svolta da molecole come antiossidanti e polifenoli e un adeguato apporto di vitamine, proteine vegetali e minerali.